金砖国家: 1月18日股汇市收盘纵览

路透1月21日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 收高0.07%,报1,080.74点.

中国股市:沪综指周五收涨1.4%,因稍早公布数据显示经济维持回暖态势.分析师指出,虽然技术面调整压力始终存在,然而随着经济逐步企稳及市场信心进一步增强,预计大盘仍将维持强势震荡态势,唯扬升空间有限.沪综指 收报2,317.070点,涨32.161点或1.41%;本周该股指累计上涨3.3%.上海A 股今日成交额1,050亿元人民币,上日为1,029亿元.

香港股市:香港股市周五升至19个半月高位,中国内地股市则录得三个交易日内的首日上涨,此前公布的经济数据好于预期,表明中国经济结束连续七个季度的增速放缓.恒生指数 上涨1.1%,至23,601.8点,为2011年6月1日以来最高.周五的涨势回补了2011年6月1日和2日之间的缺口,今年初以来恒指就一直在勉力回补该缺口.恒生国企指数 收高2.1%.

中国汇市:人民币兑美元即期 周五跟随中间价微幅收升.交易员称,市场成交清淡,客盘仍以结汇为主,汇价窄幅震荡.受中国宏观数据等基本面回暖等因素影响,最近人民币/美元呈小幅升值态势,交易员称,中国周五公布年度宏观数据基本符合预期,目前看对市场的影响比较有限,预计到春节前市场都将维持清淡行情.境内美元人民币一年期掉期 升水报960点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3114元.

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印度股市:两年来首次收在20,000点上方,受印度石油天然气公司(ONGC)等国有石油天然气企业涨势引领.ONGC连续第二日上扬,因此前印度政府上调柴油价格,料将缓解政府的补贴负担.指标BSE指数 收高0.38%,或75.01点,报20,039.04点,自2011年1月6日以来首次收在20,000这个重要的心理关卡上方.该指数本周收高1.9%.

印度汇市:印度卢比走坚至两个半月最高水平,也连续第二周收升,因政府决定部分放宽柴油价格限制,且全球风险胃纳全面回暖,亦提振卢比.卢比/美元 收报53.71/72,周四则收报54.3850/3950. ========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,603.500点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收高0.88%至849.06点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元 跌0.25%,报30.3070;卢布兑欧元 升0.08%,报40.3500. ========================================================================================

巴西股市:落后于走强的墨西哥和哥伦比亚股市,因巴西经济自去年放缓后仍复苏艰难.巴西圣保罗交易所Bovespa指数 收低0.38%,报61,956.14点,淡水河谷 收跌1.38%.

巴西汇市:巴西雷亚尔/美元 下跌0.17%,报2.0425,接近2012年底以来窄幅交投区间2.0-2.05的顶部.但分析师押注,巴西央行不会允许雷亚尔贬值至大幅高于2.05的水平,因担心通胀压力蔓延. ========================================================================================

南非股市:本周小幅收高,矿业股给大盘股指带来的提振最大,因全球最大的大宗商品消费国-中国公布的经济成长数据喜人.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高0.45%,报35,723.78点.综合指数 收升0.51%,报40,166.53点.