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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 08:25 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆料可突破周五高点120.73,上方挂有停止单

2353GMT

* 与美元/日圆一样,周五欧元/日圆下档空间不大,限制在119.36

* 尽管存在诸多顾虑,但投资者暂时仍愿意承担风险,因日本央行宽松政策预期压倒一切

* 上档料将突破120.73,在120.75上方挂有停止单,121.00上方有更多

* 日线一目均衡转换线切入位证实为买入水准

* 今日该转换线切入位为117.12

* 小时图表显示,最近的支撑位在119.80(完)

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