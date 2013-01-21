离岸人民币: 俄罗斯外贸银行增发点心债,参考价在3.85%附近

路透1月21日 - 据汤森路透旗下IFR报导，俄罗斯第二大银行俄罗斯外贸银行（JSC VTB Bank）） 正在市场增发其票息4.5%2015年到期的点心债，最后参考价在3.85%(+/-5个基点) ，低于初步参考利率在4%区域，料为基准规模。

流通中的债券为去年10月发行的10亿元人民币（1.58亿美元）点心债。当时从75个账户收到15亿元人民币的认购。该债周四报价为3.733%／3.45%。 若按互换利率中间价水平，是次参考价相当于伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）加码约255个基点。

汇丰 和VTB Capital负责是次债券增发。发行人和债券料将获Baa1／BBB／BBB评级。

发行人首发点心债是在2010年12月,融资10亿元人民币债券，票面利率2.95%,2013年12月到期。该券在二级市场买方报价3.232%。(完)

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