离岸人民币: 俄罗斯外贸银行增发点心债,参考价在3.85%附近

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透1月21日 - 据汤森路透旗下IFR报导，俄罗斯第二大银行俄罗斯外贸银行（JSC VTB Bank）） 正在市场增发其票息4.5%2015年到期的点心债，最后参考价在3.85%(+/-5个基点) ，低于初步参考利率在4%区域，料为基准规模。
流通中的债券为去年10月发行的10亿元人民币（1.58亿美元）点心债。当时从75个账户收到15亿元人民币的认购。该债周四报价为3.733%／3.45%。 若按互换利率中间价水平，是次参考价相当于伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）加码约255个基点。
汇丰 和VTB Capital负责是次债券增发。发行人和债券料将获Baa1／BBB／BBB评级。
发行人首发点心债是在2010年12月,融资10亿元人民币债券，票面利率2.95%,2013年12月到期。该券在二级市场买方报价3.232%。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com) (整理 杨淑祯; 审校 黄凯)
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路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编