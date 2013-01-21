《台湾报摘》--工商时报1月21日

* 头版头条:

--苹果 手机绝地大反攻,业者指出,以"Californian"型号为首的iPhone新机(名称暂定iPhone 5s及iPhone Math)领军,将在6月正式推出,新机万事皆俱,其中一台萤幕超过4.8寸,为iPhone首款大尺寸的智慧型手机,成为苹果再现光荣的重要关键.

* 其他:

--两岸货币清算正式启动在即,台湾金融业也积极展开布局,台湾金控暨台银董事长刘灯城打响今年台湾金融机构高层登陆访问第1炮.刘灯城昨日已抵达北京,今天将拜会国台办、中国人民银行辖下的外汇管理局,并将前往中国银行总行访问,此行未安排拜会银监会.

--台湾30项关键产品的贸易逆差整体入超金额高达152.3亿美元,其中,半导体设备逆差比重最高,达到96.8亿美元(约合2,800亿台币),为改善贸易逆差并加强进口替代,经济部积极媒合台积电与国内设备仪器厂共同开发.

--触控笔电、AIO产品,赶搭载触控介面,由于使用面积愈来愈大,即使是首季淡季,大尺寸触控产能势仍供不应求,为了应付订单,F-TPK宸鸿 的厦门厂在农历年假期间仍加班生产,胜华 也因应触控笔电赶出货,将维持部分生产线,过年不打烊.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.