《台湾报摘》--工商时报1月21日

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
* 头版头条:
--苹果 手机绝地大反攻,业者指出,以"Californian"型号为首的iPhone新机(名称暂定iPhone 5s及iPhone Math)领军,将在6月正式推出,新机万事皆俱,其中一台萤幕超过4.8寸,为iPhone首款大尺寸的智慧型手机,成为苹果再现光荣的重要关键.
* 其他:
--两岸货币清算正式启动在即,台湾金融业也积极展开布局,台湾金控暨台银董事长刘灯城打响今年台湾金融机构高层登陆访问第1炮.刘灯城昨日已抵达北京,今天将拜会国台办、中国人民银行辖下的外汇管理局,并将前往中国银行总行访问,此行未安排拜会银监会.
--台湾30项关键产品的贸易逆差整体入超金额高达152.3亿美元,其中,半导体设备逆差比重最高,达到96.8亿美元(约合2,800亿台币),为改善贸易逆差并加强进口替代,经济部积极媒合台积电与国内设备仪器厂共同开发.
--触控笔电、AIO产品,赶搭载触控介面,由于使用面积愈来愈大,即使是首季淡季,大尺寸触控产能势仍供不应求,为了应付订单,F-TPK宸鸿 的厦门厂在农历年假期间仍加班生产,胜华 也因应触控笔电赶出货,将维持部分生产线,过年不打烊.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编