中国个股: 超日债首期利息或如期兑付,但恐难得到当地政府全面托底

路透北京1月21日 - 陷入偿债困局的中国光伏企业--上海超日太阳能科技股份有限公司 或有望实现其11超日债 首期利息的如期兑付,但超日债恐难得到当地政府全面托底.

中国证券报周一报导引述上海某券商集合理财产品的债券交易员称,考虑到超日太阳的民营企业性质以及光伏产业在上海产业结构中的重要性相对不高,获得奉贤区政府的"背书"显然不合实际.

不过上述知情人士并表示,对于此次超日债的首次付息,奉贤区政府正在牵头与各方债权人协商,在得到银行等债权方认可的情况下,首先让超日太阳顺利渡过超日债第一次付息的难关.

11超日债将于3月11日迎来首个付息日,按10亿元人民币发行规模、8.98%的票面利率计算,此次付息金额为8,980万元.

陷入借款违约风波的中国上海超日太阳能科技股份有限公司此前公告称,鹏元资信评估公司将其主体长期信用等级由AA下调为AA-,评级展望维持负面;其发行的11超日债信用等级亦相应下调为AA-.

受欧债危机,以及美国和欧盟相继启动对中国光伏产品反倾销立案调查影响,中国光伏行业在2012年步履维艰.此前江西赛维LDK 亦因偿债压力巨大,主体评级被下调至BBB+,不过其发行的短期融资券还本付息有惊无险,已按期兑付.