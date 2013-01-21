中国个股: 超日债首期利息或如期兑付,但恐难得到当地政府全面托底

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透北京1月21日 - 陷入偿债困局的中国光伏企业--上海超日太阳能科技股份有限公司 或有望实现其11超日债 首期利息的如期兑付,但超日债恐难得到当地政府全面托底.
中国证券报周一报导引述上海某券商集合理财产品的债券交易员称,考虑到超日太阳的民营企业性质以及光伏产业在上海产业结构中的重要性相对不高,获得奉贤区政府的"背书"显然不合实际.
不过上述知情人士并表示,对于此次超日债的首次付息,奉贤区政府正在牵头与各方债权人协商,在得到银行等债权方认可的情况下,首先让超日太阳顺利渡过超日债第一次付息的难关.
11超日债将于3月11日迎来首个付息日,按10亿元人民币发行规模、8.98%的票面利率计算,此次付息金额为8,980万元.
陷入借款违约风波的中国上海超日太阳能科技股份有限公司此前公告称,鹏元资信评估公司将其主体长期信用等级由AA下调为AA-,评级展望维持负面;其发行的11超日债信用等级亦相应下调为AA-.
受欧债危机,以及美国和欧盟相继启动对中国光伏产品反倾销立案调查影响,中国光伏行业在2012年步履维艰.此前江西赛维LDK 亦因偿债压力巨大,主体评级被下调至BBB+,不过其发行的短期融资券还本付息有惊无险,已按期兑付.
超日太阳去年12月发布公告,称因拟披露重大事项,公司股票自2012年12月20日起停牌.停牌前收报5.11元.(完) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编