《台湾报摘》--经济日报1月21日

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
* 头版头条:
--中国证监会主席郭树清将于1月底来台,与金管会主委陈裕璋召开首次两岸证券监理合作平台会议(金证会)两岸证券可望扩大开放,为台股带来红包行情.
* 其他:
--经济部已呈报行政院第四波陆资来台松绑业别项目,据了解,备受关注的LED等7大关键技术产业,虽拿掉大部分不具控制能力的限制松绑,改由专案审查取代,但陆资持股比率仍需维持低于50%.
--台股资金面传出好消息,劳退基金近期将新增逾300亿台币以上资金投入股市,并已发函投信业者开放竞标,拨发代操资金的时间点将在农历年前后,预料将对台股量能带来新柴火,也为台股封关前的红包行情增添威力.
--中央银行最近发函进一步防堵炒房,明订不动产管制措施上路前的购屋及土地贷款,办理转贷或续贷时,也须适用贷款不得逾六成等管制措施规定,以避免炒房者藉此规避,让管制措施形同虚设.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编