《台湾报摘》--经济日报1月21日

* 头版头条:

--中国证监会主席郭树清将于1月底来台,与金管会主委陈裕璋召开首次两岸证券监理合作平台会议(金证会)两岸证券可望扩大开放,为台股带来红包行情.

* 其他:

--经济部已呈报行政院第四波陆资来台松绑业别项目,据了解,备受关注的LED等7大关键技术产业,虽拿掉大部分不具控制能力的限制松绑,改由专案审查取代,但陆资持股比率仍需维持低于50%.

--台股资金面传出好消息,劳退基金近期将新增逾300亿台币以上资金投入股市,并已发函投信业者开放竞标,拨发代操资金的时间点将在农历年前后,预料将对台股量能带来新柴火,也为台股封关前的红包行情增添威力.

--中央银行最近发函进一步防堵炒房,明订不动产管制措施上路前的购屋及土地贷款,办理转贷或续贷时,也须适用贷款不得逾六成等管制措施规定,以避免炒房者藉此规避,让管制措施形同虚设.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.