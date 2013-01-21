《台湾重要政经日程》--1月21日

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
===================今日重要政经消息=====================
1/21(一) --16:00 经济部公布12月外销订单,上月年增11.1%.
==================近期重要政经消息======================
1/22(二) *--10:00 瑞银财富管理记者会. --08:30 主计总处公布12月季调后失业率,上月为4.27%.
1/23(三) --16:00 经济部公布12月工业生产年变动率,上月为升5.85%. --12:30 央行代财政部标售"102甲3期"公债400亿台币,年期为20年期,1月28日发行. --12:30 央行代财政部标售五年期102/2公债,金额400亿台币.
1/25(五) --16:10 央行公布12月M2货币总计数,上月为年增3.26%.
2/5(二) --08:30 主计总处公布1月消费者物价指数,12月为+1.61%. --12:30 央行代财政部标售"102甲4期"公债400亿台币,年期为两年期,8日交割. --16:10 央行公布1月底外汇存底,12月底为4,031.69亿美元.
2/6(三) --12:30 央行代财政部标售"财102-2期"国库券,数额200亿元,期限273天期,7日发行.
2/7 (四) --16:00 财政部公布1月进出口数据,上月出口金额年增9.0%.
2/11-2/15 --农历春节假期.
2/22(五) --12:30 央行代财政部标售"102甲5期"公债350亿台币,年期为30年期,2月26日发行.
2/23(六) --补行上班一日,金融市场开市. --16:20 央行公布第四季经常帐及国际收支数据,第三季经常帐顺差116.4亿美元.
2/28(四) --228纪念日休假,金融市场休市.
3/1(五) --12:30 央行代财政部标售"102甲6期"公债400亿台币,年期为10年期,3月6日发行.
3/18(一) --12:30 央行代财政部标售"102乙1期"公债400亿台币,年期为20年期,21日发行.
3/27(三) --12:30 央行代财政部标售"财102-3期"国库券,数额200亿台币,期限364天期,28日发行.
4/4-4/5 --儿童节/民族扫墓节休市二日.
6/12(三) --端午节休市一日.
9/14(六) --弹性放假补行上班一日.
9/19-9/20 --中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市.
10/10(四) --国庆日休市一日. (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编