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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 08:49 BJT

台湾央行: 开放申购30、91和182天期存单,39天期改回30天

路透台北1月21日 - 台湾央行周一表示,开放30、91、182三种天期存单申购,不设发行目标.今日存单到期金额为3,619亿台币.

央行存单各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.

央行为调整农历年后的存单落点,从1月10日起开放39天期存单供银行申购,本周回复正常.

央行上日共发行3,823.65亿台币存单.

拆款中心资料 显示,周五超额准备为258亿台币;累计至周日的超额准备为负1,193亿台币,加计前期1%的超额准备为286亿台币.(完) (记者 高洁如; 审校)

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