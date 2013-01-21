台湾央行: 开放申购30、91和182天期存单,39天期改回30天

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透台北1月21日 - 台湾央行周一表示,开放30、91、182三种天期存单申购,不设发行目标.今日存单到期金额为3,619亿台币.
央行存单各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.
央行为调整农历年后的存单落点,从1月10日起开放39天期存单供银行申购,本周回复正常.
央行上日共发行3,823.65亿台币存单.
拆款中心资料 显示,周五超额准备为258亿台币;累计至周日的超额准备为负1,193亿台币,加计前期1%的超额准备为286亿台币.(完) (记者 高洁如; 审校)
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编