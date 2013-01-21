香港房地产: 楼市热度再升温,政府官员称不排除再推措施

路透香港1月21日 - 香港行政长官梁振英上周三发表施政报告,没有对楼市提出新的压抑措施,令楼市再现火热苗头,更出现了业主"反价、封盘"等情况.多名政府高官再出"口术",指在有需要时将会推出其他措施令楼市平稳发展,包括考虑开征"空置税".

其中梁振英周日出席电台节目时表示,若当局发现有发展商囤积已建成的住宅单位托市,违反政府增加土地供应让发展商建屋予市民,解决住屋需求的本意,不排除会开征"空置税".

"如出现地产商囤积托价,不排除以任何方式和政策解决."梁振英说.

财政司司长曾俊华在其个人网志(here)上撰文称,不排除发展商会因应市况调整短期销售部署,但他认为发展商也会考虑其他不同的因素,才决定其商业策略,例如流动资金、年度业绩、美国加息周期何时开始、积存大量单位的风险、楼盘的定位、竞争对手的策略等.此外,发展商也希望争取资金回笼,以投地开展新项目,做到货如轮转.

"所以我认为减慢建屋和卖楼步伐,对发展商来说并不一定有利."他说.

曾俊华表示,政府已加速审批预售楼花申请,在去年7月至12月间共批出接近8,000个,并正处理另外1.2万个单位的申请;加上现有的已推出未售单位,今年可供发售的一手单位将超过2万个,超过政府设订每年2万个一手私人住宅供应的长期工作指标.

曾俊华称,一手住宅的供应正在回升,政府也已采取有力措施减少非本港永久居民和短期投资者的需求.政府也会维持稳定的住宅土地供应,在有需要时会加强需求管理,务求楼市健康平稳发展.