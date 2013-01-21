中国电力:水电上网价或参照消纳地平均价核定--报载

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透北京1月21日 - 中国水电价格形成机制或面临重大调整,即水电上网电价将参照消纳地平均上网电价核定.近期发改委已在小范围内征求完意见,有关指导意见或在条件成熟后下发并实行.业内人士认为,此举将提高水电投资者收益,加大水电投资力度.
中国证券报周一报导称,新机制的核心是,将现行按投资额及发电量等因素成本综合加成的定价方式,改为参照电力消纳地(区域)平均上网电价水平核定水电上网电价,核定后的电价将随消纳地平均电价调整而调整.对于已核定上网电价的老电站项目,则有可能在合适的条件下,逐步理顺其上网电价.
尽管新机制定价核心发生本质变化,但在形式上,发改委将保留对新建大型电站电价"一事一议"的审批权.通过审批,可以控制新机制的实行节奏,以此减缓因上网电价上调造成的销售电价上涨压力.
报导援引业内人士表示,按消纳地平均上网电价核定水电上网电价,可以提高水电投资者收益,并使水电投资者形成固定投资回报预期,有利于加大水电投资力度,实现"十二五"(2011-2015年)到"十三五"(2016-2021年)大幅提高的水电发展目标.
业内人士分析,近期新建大型水电项目或最先参照新机制核定上网电价.因为新建大型水电项目在环保、移民方面成本越来越高,在即将投产的大型水电项目上试行电价增量改革,首先可以理顺亟待解决的大型新建机组上网定价问题.
此外,较少触及既有利益格局,有利于新机制推进.随着新机制的逐步落地,预计今后存量水电上网电价的调整也将参照新机制逐步理顺.
人民日报此前报导称,若今年中国经济平稳回升趋势确立,那么作为经济发展晴雨表的电力需求亦将继续增加,且增速将好于2012年;预计今年全社会用电量增幅将有望超过9%. (完) (发稿 谢衡; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编