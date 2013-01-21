中国公开市场: 一级交易商今日可继续申报正/逆回购需求--业内人士

路透北京1月21日 - 业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限依旧为7天和14天两个品种,正回购期限为28天和91天.

中国央行在公开市场已连续三周净回笼,上周规模为700亿元人民币.不过考虑到月底及春节前的例行财政存款上缴及现金备付压力,分析人士认为,届时央行应会加码资金投放平滑市场波动.

中国人民银行上周五公告称,即日起启用公开市场短期流动性调节工具,原则上在公开市场常规操作的间歇期使用,期限以七天期以内短期回购为主,遇节假日可适当延长.

2012年以来,央行公开市场一直未发行央票,仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至今,则只滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.