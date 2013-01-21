《中国报摘》--其他报纸重要消息1月21日

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
**上海证券报**
--中国人大财政经济委员会副主任委员贺铿表示,城镇化一定要统筹城乡建设,推动城乡发展一体化，重点是改革土地制度,促进农业现代化.
--摩根大通亚太区董事总经理龚方雄日前表示今年中国经济走势相对明确.保守来看,GDP同比增速将达到8.2%,高于去年的7.8%.
--中国证券登记结算公司正式发布《非上市公众公司股份登记存管业务实施细则(试行)》,旨在落实中国证监会《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定,做好非上市公众公司股份集中登记存管工作.
**第一财经日报**
--面对原材料成本高企以及下游需求增速放缓带来的双重压力,在钢铁主业领域一直占优的宝钢集团,也在悄然发力非钢板块.宝钢集团旗下宝钢金属有限公司董事长贾砚林近日透露,正在筹划旗下气体、包装两板块公司的上市工作.
--2012年保险公司次级债的审批通过规模达731亿元人民币,较2011年次级债获批发行规模增长26.6%.分析师认为,由于2012年的大额发债规模已临近"上限",以及寿险保费增速低等影响,今年保险公司发行次级债的规模或较去年有所减缓.(完) (整理 刘昕; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编