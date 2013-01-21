港报社评: 推广单车运动,诸事俱备唯欠观众--星岛日报1月21日

"女车神"李慧诗一连2天夺得场地单车世界盃争先赛和凯林赛总冠军.本港单车史要延续光辉一页,除了靠运动团队不断努力和补充新血之外,还要培养大众观赏比赛替运动员打气的文化.

要夺得世锦赛冠军的车坛最高荣誉,李慧诗要面对艰巨挑战,原因是彩虹战衣吸引力远比世盃强,不少国际顶尖车手都留力到下月才拼尽所能.李慧诗夺冠的2项世盃赛,总成绩最佳的22位参赛者中,只有她一人是赛足3站,从中可见一斑.世盃尾站赛事本月刚结束,世锦赛又在下月举行.不少国际顶尖选手宁愿休息回气,李慧诗则马不停蹄,下月迎战养精蓄锐的顶尖对手,誓必苦战连场.

单车赛主要是欧洲选手的天下,近年亚洲车手成绩急起直追,香港有黄金宝和郭灏霆披过彩虹战衣.单车队是接班工夫做得比较好的运动项目,代有才人出,教练沈金康为港队部署了相当成功、持续性强的战略.在普及层面,单车向来是不少市民的消闲活动,还有一些不惜为座驾一掷万金的发烧友.

种种因素,为单车运动普及和精英化提供了良好土壤.新建的一流单车运动和训练场馆,预计年内启用,发展提升这项运动的,透过举行国际级赛事进一步刺激运动员发挥,当中很需要市民入场打气.

在外国,不少人愿意花数百元观赛,日本的竞轮则像香港跑马可供下注,凯林赛式便是引自竞轮.本港不宜为单车赛引入赌博成分,反而应多动脑筋,把对单车手的支持化为入场观赛的具体行动,充分发挥单车运动的正能量.