港报社评: 日有意改善中日关系,希拉里勿搞事--文汇报1月21日

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
美国国务卿希拉里承认钓鱼岛在日本行政管辖范围内,中国外交部发言人秦刚指出,美方上述言论罔顾事实,不分是非,中方坚决反对.事实上,日本首相安倍晋三将托人带信给中国领导人,流露出改善中日关系的意愿,美国应该谨言慎行,不要再传递错误信号,以免增加解决钓鱼岛问题的复杂性,不利亚太地区的和平稳定.
日本前首相鸠山由纪夫日前已访华,承认钓鱼岛存在争议;另一位前首相村山富市,以及前自民党干事长加藤紘一也计划本月底访问中国,希望为改善因钓鱼岛问题恶化的中日关系寻找突破口.据报道,现任首相安倍晋三委托本周2访华的公明党党魁山口那津男,将一封亲笔信交给中共总书记习近平,向他转达希望改善日中关系,尽快举行首脑会谈.
另据日本媒体报道,安倍亦正考虑派执政自民党副总裁高村正彦,作为首相特使访问中国.日本朝野中人短期内密集访华,正正说明中日关系长期紧张,对日本百害而无一利.
中国维护主权领土完整的决心是不容置疑的,绝不会放弃原则来换取和平稳定,更不会向任何强权低头屈服.中日矛盾激化、甚至发生冲突,美国卷入其中,决不会有好处.美国目前债台高筑,自顾不暇,当务之急是集中精力处理国内事务,而非在中日争端上推波助澜.亚太地区冲突风险增加,必然影响美国的安全及经济复苏.美国必须慎判形势,多作有利地区和平稳定的事,切勿制造麻烦.
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路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编