港报社评: 委员会成败3要素--明报1月21日

特首梁振英的首份施政报告,透过成立12个委员会或小组, 对多个范畴研究落实之策,这是欠缺诚意还是审慎的做法?政府若真的希望以委员会或督导小组的方式广纳民意,政府必须在3方面做足工夫:(1)议题设定要明确;(2)内在组成要多元,委员会应该包容不同意见人士;(3)对外沟通要主动,委员会必须与民间互动.

香港政府成立委员会研究一些具争议的问题,并非新事物,近年比较成功的例子包括维港填海及最低工资.今次梁振英在短时间成立多个委员会,就此政府必须在议题设定方面校准焦点,政府应把要求社会讨论的议题具体明确化,并定出切实的时间表,才较易让公众积极参与和凝聚共识;更重要的是,委员会的组成与运作必须"内外兼备",方能取信于民.

"内在"方面,委员会的组成必须用人唯才,包容社会上不同意见的人士,切忌一言堂;委员会若被用作政治酬庸,排除异己,便会先天不足,难以成功.至于为委员会找对了人,只是开始,同样重要的是谘询过程能否"对外"保持沟通,吸纳各方民意,掌握社会脉搏.

西九文化区曾引起极大争议,后来政府汲取教训,在谘询过程采取"多上多落"的模式,先把项目分成不同阶段,由概念、设计到具体落实,对公众做多阶段的谘询,每次谘询后都吸纳民间智慧改良方案,再推出新建议寻求社会共识.

今年的施政报告提及的多个委员会,社会上有质疑有观望也有憧憬,为了香港的发展,为了政府的管治,梁振英政府都必须好好经营这些委员会,让委员会的班底和成果来说话.