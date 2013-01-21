港报社评: 置业需求续释放,楼市波动增风险--信报1月21日

财政司司长在个人网志上表示,若然楼市再次炽热亢奋,会毫不犹豫推出其他措施,务求楼市平稳发展.照最新市况看,施政报告发表后,无论私楼或资助房屋二手市场,物业价格急遽回升,置业需求的释放变本加厉,增加楼市进一步波动的风险.

近日楼价掉头回升,并在短期将进一步攀升的市场预期下,已然令那些举棋未定或本来打算延后消费的置业需求也释放出来.这种市场变化使政府冷却楼市、冀楼价平稳发展,最终协助"基层上楼、中产置业"的房屋政策成效受到考验.

如今在房屋政策公布后,二手市场加速反弹,诱发楼价短期攀升的市场预期,加上"绿悠效应"的刺激,不排除进一步把那些处于置业"边缘能力"的消费需求也释放出来.特首梁振英昨天便表示,若发现一手市场出现发展商囤积托价现象,政府绝不会坐视.

可以看到,目前物业市场的波动风险,既有来自价格掉头急遽上升的买卖亢奋,也有来自政府之手与市场角力的政策不确定性.

保持本港楼价平稳发展,避免急剧升跌十分重要.政府稳定楼市的目的,也有超越满足"基层上楼、中产置业"之外的政策需要,以保障香港经济发展的稳定性.干预政策过激而对楼市泡沫所造成的挤压效果,必须小心拿捏.

照目前形势看,政府的房屋政策几乎还原为一个协助市民置业的问题,施政报告发表后,楼价不跌反升,寻且进一步释放出处于置业"能力边缘"的消费需求,为楼市带来更大干预及波动风险,政府需要小心处理.