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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 09:07 BJT

香港新股: 中铝矿业国际机构配售部分已经获得足额认购,周四定价

路透1月21日 - 据汤森路透旗下IFR报导，中铝矿业国际香港上市交易的机构配售部分已经获得足额认购。该交易已开始路演，公司是次拟募集26.7亿至33.7亿港元（3.45亿至4.35亿美元）。定价日在(周四)24日。

中铝矿业国际由中国铝业公司分拆出来，是次拟上市的资产主要包括位于秘鲁的特罗莫克铜矿，该铜矿市值22亿美元。

法巴 和摩根士丹利 任联席全球协调人，并与建银国际、中金、汇丰 和渣打 一起任联席主承销商。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com) (整理 杨淑祯; 审校 黄凯)

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