中国金融: 中信信托称三峡全通未能按时向相关信托计划支付5.9亿元本息

路透上海1月21日 - 中国中信信托三峡全通信托计划兑付危机又出新情况,中信信托近日公告称,宜昌三峡全通涂镀板公司应在1月14日和16日分两笔清偿的贷款本息共计5.91亿元人民币,但截止上周五(18日),三峡全通信托计划尚未收到这两笔款项.

中信信托称,目前,其正与宜昌市政府、三峡全通公司、抵押人宜昌市夷陵国有资产经营有限公司、保证人梁士臣就贷款本息偿还事宜进行磋商.中信信托已经与公证机关进行沟通,为风险处置做准备.

三峡全通贷款集合资金信托计划于2011年12月28日成立,信托本金共计13.335亿元,信托期限为18个月,其中优先级信托本金9亿9,993万元,信托资金全部用于向三峡全通发放流动资金贷款.

去年12月,中信信托称,三峡全通未能于12月20日按时向信托专户支付当期贷款利息7,456.4875万元,导致该信托计划当期信托收益无法实现分配,贷款本息面临不能如期收回的风险.不过最新公告显示,三峡全通信托计划已于去年12月31日进行了收益分配.(完)

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