中国金融: 中信信托称三峡全通未能按时向相关信托计划支付5.9亿元本息

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透上海1月21日 - 中国中信信托三峡全通信托计划兑付危机又出新情况,中信信托近日公告称,宜昌三峡全通涂镀板公司应在1月14日和16日分两笔清偿的贷款本息共计5.91亿元人民币,但截止上周五(18日),三峡全通信托计划尚未收到这两笔款项.
中信信托称,目前,其正与宜昌市政府、三峡全通公司、抵押人宜昌市夷陵国有资产经营有限公司、保证人梁士臣就贷款本息偿还事宜进行磋商.中信信托已经与公证机关进行沟通,为风险处置做准备.
三峡全通贷款集合资金信托计划于2011年12月28日成立,信托本金共计13.335亿元,信托期限为18个月,其中优先级信托本金9亿9,993万元,信托资金全部用于向三峡全通发放流动资金贷款.
去年12月,中信信托称,三峡全通未能于12月20日按时向信托专户支付当期贷款利息7,456.4875万元,导致该信托计划当期信托收益无法实现分配,贷款本息面临不能如期收回的风险.不过最新公告显示,三峡全通信托计划已于去年12月31日进行了收益分配.(完)
欲了解详情,可点选中信信托网站(here) (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编