港报社评: 空置税仅口术,三重药遏楼价--经济日报1月21日

港府昨说会研究空置税防新盘囤积,惟此成效与可行性存疑,港府实是要出口术以展示遏楼价决心.相较空置税,港府更应考虑居屋远期楼花、以勾地表土地改建屋居等特效药,这些猛药亦有副作用,港府推行时要态度灵活.

港府要防楼泡,未来2年压力尤大,惟有下重药换取时间.惟外界亦应知重药会有后遗症,但权衡轻重下,重药仍不得不落,此有3方面可考虑.

其一,推居屋远期楼花.首批新居屋在2016年落成,原安排明年底让市民认购,惟要纾短期供应不足,港府应研将这些楼花提前至明年初推售,2017年后落成的居屋亦可提前在明年内让市民认购.有官员昨指远期居屋楼花会加重买家负担,且收楼前市况若逆转,买家的风险就更大.惟只要港府阐明风险让市民判断,总胜让居屋远水难救近火.

其二,可将更多勾地表土地转建居屋.港府已部署将勾地表中一幅将军澳地转建居屋,此仅杯水车薪,港府大可再抽出3-5幅地建居屋,好处是可立即筹谋兴建,加快将地变屋,且近年发展商爱将土地建豪宅化私楼,难满足上车客需要.当然此举亦有风险,因私楼供应会减,或成市场推升私楼价的藉口.

其三,为行政辣招加辣.港府去年10月推出的买家印花税与加强版特别印花税双辣招,现需评估再加辣,如提高税率与年期,并应再收紧按揭成数,以遏抑需求.此虽治标不治本,但求再冷却楼市一段时间.

惟楼市易热易冷,港府对楼市落重药,须密切关注市场风吹草动,若市况一旦逆转,那措施药力变得过猛,就要弹性地调整策略.