《欧美金融市场假期一览表》--1月21日-12月31日

芝加哥期市：大豆期货走低，因农业部种植面积预估引发利空套利交易
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
欧洲和美国金融市场假期如下:
1月21日(周一)--美国
2月18日(周一)--美国、加拿大
3月29日(周五)--美国、加拿大、法国、德国、意大利、英国、瑞士
4月1日(周一)--法国、德国、意大利、英国、瑞士
5月1日(周三)--法国、德国、意大利、瑞士
5月6日(周一)--英国
5月9日(周四)--瑞士
5月20日(周一)--加拿大、瑞士
5月27日(周一)--美国
7月1日(周一)--加拿大
7月4日(周四)--美国
8月1日(周四)--瑞士
8月5日(周一)--加拿大
8月15日(周四)--意大利
8月26日(周一)--英国
9月2日(周一)--加拿大、美国
10月14日(周一)--加拿大
11月28日(周四)--美国
12月24日(周二)--德国、意大利、瑞士
12月25日(周三)--加拿大、美国、法国、德国、意大利、英国、瑞士
12月26日(周四)--加拿大、法国、德国、意大利、英国、瑞士
12月31日(周一)--德国、意大利、瑞士
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完) 浏览原文请点选 .参考其他区域休假安排,请点选 亚洲假期或 世界假期.所有中文版假期安排,请点选 (整理 杜明霞)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦期货 周 一收低4美分，报每蒲式耳4.20-3/4美元，交易商称，因预报美国大平原 小麦种植带有雨，对作物生长有利。 Commodity Weather Group在给客户的报告中表示，大平原和美国中 西部西南地区未来10天的降雨将带动小麦的生长。 美国农业部报告，截至3月23日该周出口检验小麦54.1799万吨，符合 分析师预估的45-65万吨。 今日CBOT小麦期货预估成交量为86,822口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收盘基本持平，交易商称，因在稍早跌至12月30日以来最低后，持有空头头寸的投资者获利了结。