全球金市: 金价小升,因美国债务上限磋商出现进展

芝加哥期市：大豆期货走低，因农业部种植面积预估引发利空套利交易
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
美国共和党高层表示,他们准备将政府借款权限延长三个月,而且不要求奥巴马立即削减支出.但控制众议院的共和党将要求民主党领导的参议院在4月15日前通过一项预算计划,这是其允许提高举债上限议案的一个条件.
一份周五公布的调查结果显示,美国1月消费者信心出乎意料地连续第二个月恶化,并降至逾一年来新低,许多消费者称受到近期"财政悬崖"后续效应影响.
意大利央行周五调降经济预估,因信贷条件收紧且国际环境低迷,使国内前景黯淡.该国2月将举行大选.
美国商品期货交易委员会(CFTC)称,截至1月15日,投机客的美国期金和期权净多头仓位增加8%,至99,458口.(完)
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路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦期货 周 一收低4美分，报每蒲式耳4.20-3/4美元，交易商称，因预报美国大平原 小麦种植带有雨，对作物生长有利。 Commodity Weather Group在给客户的报告中表示，大平原和美国中 西部西南地区未来10天的降雨将带动小麦的生长。 美国农业部报告，截至3月23日该周出口检验小麦54.1799万吨，符合 分析师预估的45-65万吨。 今日CBOT小麦期货预估成交量为86,822口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收盘基本持平，交易商称，因在稍早跌至12月30日以来最低后，持有空头头寸的投资者获利了结。