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货币新闻 | 2013年 1月 21日 星期一 09:33 BJT

全球金市: 金价小升,因美国债务上限磋商出现进展

美国共和党高层表示,他们准备将政府借款权限延长三个月,而且不要求奥巴马立即削减支出.但控制众议院的共和党将要求民主党领导的参议院在4月15日前通过一项预算计划,这是其允许提高举债上限议案的一个条件.

一份周五公布的调查结果显示,美国1月消费者信心出乎意料地连续第二个月恶化,并降至逾一年来新低,许多消费者称受到近期"财政悬崖"后续效应影响.

意大利央行周五调降经济预估,因信贷条件收紧且国际环境低迷,使国内前景黯淡.该国2月将举行大选.

美国商品期货交易委员会(CFTC)称,截至1月15日,投机客的美国期金和期权净多头仓位增加8%,至99,458口.(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪; 审校 戴素萍)

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