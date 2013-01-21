中国热股: 万科A和B股开盘涨停,稍早公布其B股转板H股预案

芝加哥期市：大豆期货走低，因农业部种植面积预估引发利空套利交易
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
路透上海1月21日 - 中国最大的房地产公司--万科 在停牌近四周后周一开盘即涨停,稍早公司公布其B股转板H股的预案.
万科B开盘报13.75港元,涨1.25港元;其A股亦以涨停价11.13元人民币开盘,涨1.01元.
万科上周六公告称,公司B股拟以介绍形式在香港联交所上市及交易,公司将安排第三方向全体B股股东提供现金选择权,现金对价较停牌前B股价格溢价5%.
上周六公布B股回购方案的上柴股份 周一开盘时,其A,B股亦是双双涨停,上柴B股开在0.735美元,涨0.067美元.
曾被市场认为是沪市B股转板H股最先试点的上柴股份周六公告称,拟斥资至多6,493万美元在二级市场上回购B股.这无疑使上柴的"B转H"概念的光环黯然退色. (完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦期货 周 一收低4美分，报每蒲式耳4.20-3/4美元，交易商称，因预报美国大平原 小麦种植带有雨，对作物生长有利。 Commodity Weather Group在给客户的报告中表示，大平原和美国中 西部西南地区未来10天的降雨将带动小麦的生长。 美国农业部报告，截至3月23日该周出口检验小麦54.1799万吨，符合 分析师预估的45-65万吨。 今日CBOT小麦期货预估成交量为86,822口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收盘基本持平，交易商称，因在稍早跌至12月30日以来最低后，持有空头头寸的投资者获利了结。