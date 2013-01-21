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货币新闻 | 2013年 1月 21日 星期一 09:36 BJT

中国热股: 万科A和B股开盘涨停,稍早公布其B股转板H股预案

路透上海1月21日 - 中国最大的房地产公司--万科 在停牌近四周后周一开盘即涨停,稍早公司公布其B股转板H股的预案.

万科B开盘报13.75港元,涨1.25港元;其A股亦以涨停价11.13元人民币开盘,涨1.01元.

万科上周六公告称,公司B股拟以介绍形式在香港联交所上市及交易,公司将安排第三方向全体B股股东提供现金选择权,现金对价较停牌前B股价格溢价5%.

上周六公布B股回购方案的上柴股份 周一开盘时,其A,B股亦是双双涨停,上柴B股开在0.735美元,涨0.067美元.

曾被市场认为是沪市B股转板H股最先试点的上柴股份周六公告称,拟斥资至多6,493万美元在二级市场上回购B股.这无疑使上柴的"B转H"概念的光环黯然退色. (完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)

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