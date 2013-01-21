中国金融: 推动小额贷款公司及融资性担保公司评级--央行

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透北京1月21日 - 中国人民银行日前表示,将推动小额贷款公司、融资性担保公司开展评级工作,为商业银行提供决策参考,防范银行及两类机构相关业务的顺周期波动风险,建立两类机构发展的正向激励机制.
刊登在央行网站上的新闻稿称,商业银行要科学合理地运用评级结果,开展相关业务.
央行并称,将推进动产融资登记公示系统建设.目前登记系统对于明确相关交易中的权属状态发挥了积极作用,央行将通过与司法机构的协调,逐步确立登记系统的法律效力,为商业银行相关业务的发展提供高效的服务.
作为由民间资本投资设立的商业性小额信贷机构,小额贷款公司近年实现爆发式增长,2008年底公司数量不到500家,到去年9月末已发展到5,629家,贷款余额5,330亿元人民币.
中国融资性担保行业近年高速发展后风险事件频出.银监会此前表示,将规范保证金管理,从制度上消除客户保证金被挪用的风险隐患,积极稳妥开展风险排查.
央行并表示,将继续完善金融信用信息基础数据库,加强个人征信信息保护.(完)
(发稿 谢衡; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编