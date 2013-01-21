中国金融: 推动小额贷款公司及融资性担保公司评级--央行

路透北京1月21日 - 中国人民银行日前表示,将推动小额贷款公司、融资性担保公司开展评级工作,为商业银行提供决策参考,防范银行及两类机构相关业务的顺周期波动风险,建立两类机构发展的正向激励机制.

刊登在央行网站上的新闻稿称,商业银行要科学合理地运用评级结果,开展相关业务.

央行并称,将推进动产融资登记公示系统建设.目前登记系统对于明确相关交易中的权属状态发挥了积极作用,央行将通过与司法机构的协调,逐步确立登记系统的法律效力,为商业银行相关业务的发展提供高效的服务.

作为由民间资本投资设立的商业性小额信贷机构,小额贷款公司近年实现爆发式增长,2008年底公司数量不到500家,到去年9月末已发展到5,629家,贷款余额5,330亿元人民币.

中国融资性担保行业近年高速发展后风险事件频出.银监会此前表示,将规范保证金管理,从制度上消除客户保证金被挪用的风险隐患,积极稳妥开展风险排查.

央行并表示,将继续完善金融信用信息基础数据库,加强个人征信信息保护.(完)