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货币新闻 | 2013年 1月 21日 星期一 10:27 BJT

重发-两岸金融: 中国证监会官员将于1月底赴台湾商谈证券开放事宜--消息

(重发以跟上红条)

路透台北1月21日 - 两位消息人士周一表示,中国证监会官员将于1月底左右赴台湾商谈双方证券业相互开放事宜.其中一位消息人士称,双方官员商谈得出结论后,将把结果回到ECFA(两岸经济协议)下的服务贸易协议中证券业开放签署.

"证监会的人1月底要过来...谈完以后再看ECFA的服务贸易金融部分怎么签."一位台湾方面了解情况的消息人士对路透表示.

台湾金管会与中国银监会此前已举行了两次"金银会"(银行业监理平台会议),此次中国证券业官员来台,可望成为两岸金融高层首度的"金证会"(证券监理平台会议).

路透暂未能联络到中国证监会给予评论.

台湾金管会主委陈裕璋日前即表示,向行政院提报的振兴股市方案,其中T股、台商回台上市部份牵涉到两岸证券监理,望今年第一季启动两岸证券监理平台. (完) (记者 林妙容; 审校 屈桂娟)

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