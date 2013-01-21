重发-两岸金融: 中国证监会官员将于1月底赴台湾商谈证券开放事宜--消息

芝加哥期市：大豆期货走低，因农业部种植面积预估引发利空套利交易
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
(重发以跟上红条)
路透台北1月21日 - 两位消息人士周一表示,中国证监会官员将于1月底左右赴台湾商谈双方证券业相互开放事宜.其中一位消息人士称,双方官员商谈得出结论后,将把结果回到ECFA(两岸经济协议)下的服务贸易协议中证券业开放签署.
"证监会的人1月底要过来...谈完以后再看ECFA的服务贸易金融部分怎么签."一位台湾方面了解情况的消息人士对路透表示.
台湾金管会与中国银监会此前已举行了两次"金银会"(银行业监理平台会议),此次中国证券业官员来台,可望成为两岸金融高层首度的"金证会"(证券监理平台会议).
路透暂未能联络到中国证监会给予评论.
台湾金管会主委陈裕璋日前即表示,向行政院提报的振兴股市方案,其中T股、台商回台上市部份牵涉到两岸证券监理,望今年第一季启动两岸证券监理平台. (完) (记者 林妙容; 审校 屈桂娟)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦期货 周 一收低4美分，报每蒲式耳4.20-3/4美元，交易商称，因预报美国大平原 小麦种植带有雨，对作物生长有利。 Commodity Weather Group在给客户的报告中表示，大平原和美国中 西部西南地区未来10天的降雨将带动小麦的生长。 美国农业部报告，截至3月23日该周出口检验小麦54.1799万吨，符合 分析师预估的45-65万吨。 今日CBOT小麦期货预估成交量为86,822口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收盘基本持平，交易商称，因在稍早跌至12月30日以来最低后，持有空头头寸的投资者获利了结。