港报财经评论: 日本量宽终极试验--信报1月21日

日本量宽终极试验/ 习广思

所有失望均来自期望,期望愈高,失望愈大.梁班子是一只政治新股,上市后持续潜水,10月推出双辣招,曾令部分捧场客入市增持,未几又再插水.到了上周《施政报告》公布后,股价即日大泻.投资第一诫,永远有止蚀心理准备.作为持股人要当机立断,作出止蚀决定.《施政报告》最令人失望之处,来自于房屋政策,《报告》翌日二手盘反价,IMF警告香港楼价超高.楼疯除因为是长期供应扭曲问题外,其实元凶是联汇输入美国低息货币政策,香港要为此付出高昂代价,有朝一日势必懊悔.只是,现任政府的束手无策,市民感失望乃因六个月前的期望太高罢了.

上周恒指升穿23,600点,港股在资金持续流入下,继续寻顶未休,尤其上周中国经济数据,以及美国楼市及企业业绩造好.上周市况可见,资金仍在不同板块中轮流炒作,先有地产股,再有内房壳股,再而追逐中资金融股,恒指升势动力减弱,但题材炒作仍在.其次,影响个别股份及板块的因素,是愈见频密的盈警盈喜消息,以及公司业绩.上周五收市后,民行 率先公布全年纯年增长35%,同时中海集运 发盈喜.本周五金沙 将公布业绩,将为蓝筹业绩期揭开序幕.

经过去年中资股盈利硬着陆后,这次业绩期将成为投资者选股取舍的关键,个别公司盈利预测获得rerating的话,将会是跑赢的股票.现时债市买家已经对中资企业投下信心一票,股票估值完成修补,但哪些股票估值有上调空间,也将由这轮业绩期来决定.私人银行Coutts亚洲股票主管Kieran Calder表示,去年区内菲律宾、泰国股市升幅超过30%,新加坡、港股升幅逾20%,但对股市表现最大贡献是股价,而非股息或汇价.再将股价分为两大元素,包括每股盈利增长及市盈率扩张或收缩,表现最强劲的两个股市,不但每股盈利大幅增长,市盈率亦提升.Calder认为,今年在区内发掘股票,应寻找盈利增长、市盈率具提升空间的市场,具备这些条件的市场集中在北亚,包括日本,其次是A股.以此标准作衡量,H股吸引力大于恒指.这意味中资股上升后,部分公司市盈率由很低升至合理值,或由单位数升至双位数,但随着利润有望上升,市盈率还有提升空间.

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美元短仓急增利淡后市/ 苏子

最新公布的CFTC期货仓位报告显示,美元的投机性净短仓数目已从前周的69.6亿美元大增至128.97亿美元,且为去年10月上旬以来的最高水平.美元净短仓数目在美元兑日圆屡创新高的大前提下仍然可以急增至三个多月来的新高水平,反映美元的整体走势不宜乐观,而美汇指数短期内向下作出重大突破的可能性正与日俱增.另须留意在美元净短仓增加的同时,欧罗的净长仓亦见增长,而这将有利美元在向下作出重大突破的同时,欧罗兑美元将可顺利突破去年的1.3486高位及1.35心理关口,并挑战前年12月的1.3548高位阻力.

由于IMF处理希腊事务的负责人Poul Thomas表示,希腊的救助计划能够保证希腊到明年下半年也有足够的资金支持,目前市场已失去藉口再利用有关希腊的债务问题来翻炒欧债危机,而这将有利欧罗兑美元在升至前年12月的1.3548高位时,得以顺利一攻而破,从而继续朝着1.38关口迈进.上周欧罗兑英镑的走势一如所料般继续向上走高,由于欧罗兑英镑正处于大强势,故令英镑汇价饱受严峻的沽压,而不少在英镑兑美元跌至1.60心理关口附近采取趁低吸纳策略的投资者均以损手收场.

英镑失守200天线上周英镑兑美元最低曾见1.5852水平,由于此低位已略为跌破200天SMA的1.5907关键支持及20周保历加通道的1.5885底部支持,故不利本周的表现.由于欧债危机已失去翻炒价值,加上欧罗兑英镑目前的技术走势显示仍然处于单边升市里运行,短期内可望进一步挑战去年的0.85高位阻力,故相信英镑汇价在欧罗兑英镑继续上升下,目前的庞大沽压仍会挥之不去.英镑兑美元本周较大机会继续下试去年11月中旬的1.5826低位,一旦失守,料会考验去年6月1日由1.5265低位升至今年1月2日的1.6380高位的61.8%调整目标,即1.5691关键支持.短线而言,英镑兑美元的200天SMA若能失而复得,才有望摆脱继续往下寻底的危机.