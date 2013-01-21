港报财经评论: 恒指破位,上冲24,000点--经济日报1月19日

恒指破位,上冲24000/ 林瑞芬

受中美经济数据理想推动,恒指昨突破23,500后,以23,601高收.国指12,105收市.大市成交额795亿港元,略嫌美中不足.大形势上,有以下三个因素利好支持港股升势:惟市场个股配售集资活跃,市场购买力被消减部分,令港股短线急冲动力有所纾减,暂看升势只能保持慢升,大踏步条件未成熟.两大股指昨首日企短期阻力,下周跟进成交的话,慢升之势确认上移上升台阶,恒指将挑战24,000为下个目标,国指是12,500.

中国昨公布经济数据,2012年GDP同比增7.8%,虽为十三年最低,然而其他工业、固投等数据理想,加上去年第四季度GDP,增长达7.9%,较预期为佳,反映经济回稳反弹步伐,经济面利好股市.经济增长贡献中,最终消费的贡献率比资本形成高1.4个百分点,最终消费对GDP贡献是51.8%,资本形成贡献50.4%,货物和服务的净出口贡献-2.2%.消费及投资成中国经济转型的支柱形势渐形成,针对国策掘股,基建、内需、水泥、水利、内房等行业股份看高一线.从过去一年数据示,社会消费零售总额按月同比增长自8月开始反弹,走势开始趋稳,内需股中,短线如跟A股强势可留意汽车股.

综观A股表现,上证昨报2,317,升1.41%,对经济数据反应良好,目前只是还差一步确认突破去年以来延伸的下降轨近2,350,以延续反弹浪.认同招商证券昨发布晨报称,A股反弹行情尚未终结,本轮反弹浪从1,949点开始,PE估值从10.16倍上升到11.93倍,只是经历了估值的修复.相反,盈利的复苏未反映,一般要经历估值修复和盈利复苏两个阶段,才算一个完整的上涨行情.A股暂阻于下降轨,只是春节资金兑付需求、财政存款上缴、限售股解禁等多个因素导致.随着经济增长动力的恢复,企业盈利的复苏能力现改善苗头,A股将延新一轮的反弹浪.刚公布国有及国有控股企业营收及利润数据反映,12月比11月环比增长,连续回升,看来盈利的复苏推动力渐成形.所以估计上证现价争持最终都是再进一步,突破短线回试至少2,500,年内目标则至少2,800-3,000.

........................................................................

逆回购常规化,资金增利股市/ 余少文

中国内地去年第四季经济较预期略强,当季GDP回升至7.9%,虽然认为12月宏观数据只是一般,但有消息指中国内地将逆回购常规化,有放松市场流动性意味,认为可以利好中国内地股市,中资股又是受惠者.中国内地股市反弹,外围造好,带动国企指数重上12,000点,国指昨日升247点或2.1%,收12,105点,全日高位12,112点为17个月高位,成交额增加至183亿港元,74%主板H股随大市上升,内银股是领涨行业,工、建、中三大行更创一年高位.而红筹指数升61点或1.3%,收4,711点,成交额60亿港元,除了电讯股反弹外,内房股亦见靠稳.昨日有消息指人民银行将允许公开市场一级交易商中的12家大中型银行,按日上报逆回购需求,而不是目前周一、周三上报,央行则在周二、四进行操作,相信央行会将逆回购操作常规化.

日前曾指出,去年12月外汇占款增加1,346亿元人民币,同期中国财政性存款减少1.19万亿元人民币而流入商业银行,令当月流动性增加超过1.3万亿元人民币,令上证录得三年来最大单月升幅.尽管央行过去三周减少逆回购而出现资金净回笼,但预期中国会在逆回购常规化下,令市场的流动性有更大保障,只要流动性充裕,以A股去年12月表现来看,会继续看好中国内地股市,国指较A股更吸引下,国指升势不会弱于A股,继续撑中资股,国指中线目标13,000点.

至于国家统计局昨日公布的12月宏观经济数据,第四季GDP升至7.9%,高于市场预期的7.8%.12月社会消费品零售额增长15.2%,增幅高于市场预测0.2个百分点.全年城镇固定资产只增长20.6%,低于预期0.1个百分点,以及差于首11个月的20.7%增长,反映12月固定资产投资出现变化.由于中国开始管控地方融资,或会影响地方政府集资和投资,故要留意未来数月数字变化.其实,全国房地产开发投资去年增长16.2%至7.18万亿元人民币,低于首11个月的16.7%增长,12月虽出现多幅2012年地王,惟全年房地产开发企业土地购置面积只有3.57亿平方米,按年跌19.5%,跌幅较首11个月扩大4.7个百分点,土地成交价也跌16.7%至7,410亿元人民币,降幅扩大6.4个百分点,反映发展商在12月买地并非预期般活跃.