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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 09:57 BJT

修正-《汇市简讯》美元/日圆跌破周五低点和89.50,下道支撑在89.20

(更正标头) 0127GMT

* 美元/日圆跌破周五低点89.64和89.50,触发小型停止单

* 目前为止的低点在89.43,出现一些买盘但趋势仍向下,归因于日央行会议前的多头清仓

* 日本股市亦面临多头结清卖压,日经指数下跌1%

* 其他货币兑日圆整体走跌,市场因美国假期而交投清淡

* 美元/日圆下一轮买单挂在89.20附近,在跌至89.00之前还有更多买单(完)

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