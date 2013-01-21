重发-安倍东南亚之行谈岛屿争议,话锋指向中国

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
(本文由路透中文网编译提供)
路透雅加达1月18日 - 日本首相安倍晋三周五称，亚洲岛屿主权争议必须通过法律途径解决，话锋直指中国。
围绕钓鱼岛的主权争议导致过去几个月里中日关系降至冰点，日本对华出口受到冲击。
中国与菲律宾和越南等东南亚国家在南海部分岛屿主权问题上亦存在争议，这导致东盟内部出现罕见的公开争吵。
“毫无疑问，中国崛起对日本在经济上是有利的。而中国在国际社会以负责任的方式行事也很重要，”安倍晋三在雅加达结束东南亚之行前对记者表示。
安倍此行访问了越南、泰国和印尼，外界认为此行旨在加强日本和东南亚国家的关系，以达到制衡中国经济和军事实力增长的目的，并为日本经济复苏提供新的动力源泉。
安倍晋三在记者会上列举了他对东南亚外交的五项原则，包括开放海洋、依靠法律而非势力等，并称“我们和东盟将全力维护这些（原则）”。(完)
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编