北京将出台新规应对空气污染

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月20日 - 据新华社报道，北京将出台新的《北京市大气污染防治条例》。首都空气质量下降，已引发民众强烈不满。

新条例将把一些以前实施的临时性措施定为正式规定，譬如在空气污染严重到一定程度时，要求某些工厂停产、减少燃煤以及禁止某些机动车上路等。

近期北京因污染造成连日雾霾，成为令公众不满的焦点之一，亦令政府感到担忧。

中国一些媒体报道称政府官员在家中和办公室使用价格昂贵的空气净化器，还有消息称有特供官员的有机农场，使得高官们不必担心食品安全，这些都加剧了民众对特权和贫富不均的愤怒。

周五雾霾笼罩北京多数地区，政府呼吁人们减少户外活动。周六北京部分地区的PM2.5指数最高达到400，而该数据一旦超过300，就意味着空气质量达到了严重污染，世界卫生组织推荐的安全上限则为20。约一周前，北京的PM2.5指数一度高达755。

据《中国日报》2011年一则报道，过去10年北京肺癌发病率飙升60%。而北京空气污染问题，也使得一些外国人对北京望而却步。(完)