中国新债预测: 一级市场暖意利好国开行福娃债增发,中短期品种料更受欢迎

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
* 招标品种: 国开行第1-5期固息债首次增发
* 期限及金额:1/5/7年:至多60亿元
* 3年:至多80亿元
* 10年:至多50亿元
* 招标时间: 1/3/5年 周二(22日)9:30-10:30
* 7/10年 周二(22日)9:30-11:10
* 受访人数: 8位(银行、券商
* 预测区间: 3.20%-3.35%;3.82%-3.92%;4.12%-4.20%;4.32%-4.38%;4.40%-4.47%
* 预测均值: 3.28%;3.87%;4.15;4.34%;4.44%
路透上海1月21日 - 中国国家开发银行 周二将首次增发今年第一批"福娃债".路透调查显示,开年以来,充裕资金面引发的配置需求支撑新债市场频现暖意,央行公开市场新的短期操作工具出台,进一步巩固流动性向好预期,因此明日各期债增发收益率低于二级市场可能性较大,其中三年等中短期品种料更受欢迎.
中国人民银行上周五公告称,即日起启用公开市场短期流动性调节工具,原则上在公开市场常规操作的间歇期使用,期限以七天期以内短期回购为主,遇节假日可适当延长.
北京一券商交易员认为,明日增发新债中,五年以下"中短端(收益率有望)低于二级市场,长端持平于二级市场吧.目前机构主流配置的期限品种在三年期上,主要是资金面宽裕了."
与去年每次增发"福娃债"设定的300亿元上限不同,国开行本次增发的五期债总额上限增加至310亿元.其中三年期品种计划增发规模为至多80亿元,一年、五年和七年至多增发60亿元,10年期品种则增发不超过50亿元.
北京一银行交易员对明日三年品种更是青睐有加.她预计,就其了解到的情况看,明天国开"三年估计也就3.85%,或者可能连3.85%都到不了."
二级市场上,国开行三年期增发债的标的债130202券最新成交在 3.89%,上日尾盘为3.9599%.
银行间市场国开行固息政策债到期收益率曲线 显示,1/3/5/7/10年品种最新收益率分别为3.3434%、3.8982%、4.1704%、4.3771%和4.4426%.
明日增发债具体条款如下:
第1-5期第一次增发
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发行总量 至多310亿元
其中:1/5/7年:至多60亿元
3年:至多80亿元
10年:至多50亿元
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
票面利率 3.32%、3.8934%、4.1617%、4.3251%、4.43%.
招标时间 1月22日
1/3/5年:9:30-10:30
7/10年:9:30-11:10
招标方式 1/3/10年:单一价格(荷兰式)招标方式
5/7年:多种价格(美国式)招标方式
缴款日 1月24日
起息日 1月10日
分销期 1月23日-1月24日
上市日 1年:1月28日
3/5/7/10年:1月30日
基本承销额 无
发行人增发权利 保留
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国开行保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易.(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编