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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 10:17 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆低见119.10后持稳,有买气但下方有停止单

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* 日本央行会议前日圆被全面回购,打压欧元兑日圆跌至119.10

* 上周五跌到119.36下方低点后触发停止单

* 119.00上方有买单,但传闻称其下有些停止单

* 关注一目均衡转换线117.12下方附近的强劲支撑

* 技术面来看,除了118.00外没有太多重要数字.(完)

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