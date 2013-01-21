美国经济: 金融危机爆发前,央行内部曾有人先知先觉发出警告

路透纽约1月18日 - 2007年美国处在金融危机边缘时,美联储(FED)内部曾有人预警华尔街银行贝尔斯登(Bear Stearns)的问题没有得到控制,构成"巨大风险",但这个先知先觉的声音却几乎被完全漠视.

这一情形发生在2007年6月美国央行政策会议上.当时决策者讨论的是贝尔斯登援救旗下两支因次贷问题出现亏损的对冲基金.

虽然后来发生的一切证明贝尔斯登是一场残酷危机和全球衰退中倒下的第一块多米诺骨牌,但时任纽约联储总裁的盖特纳和其他联储官员却基本一致认为,当时的局势得到控制.他们表示,当时的情况与长期资本管理公司(LTCM)的情形很不一样.LTCM是1998年破产的一家对冲基金,险些引发一场全球性的危机.

曾做过对冲基金经理的时任达拉斯联储总裁费希尔在会上提出不同意见.他认为,贝尔斯登与LTCM之间的确存在让人担心的相似之处,包括过度依赖基于计算机的压力测试,以及标的证券的真实估值存在不确定性.

"我想说--我以前做过对冲基金,尽管当时的基金没有现在这么复杂--这次事件的规模比以前的要大,"周五公布的会议记录显示费希尔在会上如是说.

"如果看看这类产品的增长率--根本不知道最后迫不得已去套现能拿回什么--可以说是呈直线上升增长态势."

"数字可谓巨大,"费希尔补充称."我不认为问题得到控制.我认为的确存在巨大的风险."

费希尔后来要求向所有决策者通报贝尔斯登的情况,这样大家在被公开问及对此的看法时能意见一致."那只是个请求罢了,"他说道.

而当时盖特纳对费希尔说:"我认为你不必专门就贝尔斯登事件发表意见."