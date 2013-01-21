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亚洲 | 2013年 1月 22日 星期二 07:03 BJT

****主要国家经济指标预测--1月22日****

路透1月22日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
     
 1月22日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                              公布时段      预估值         前值
 0300     日本央行利率决定                                 --          --      0-0.10%
 0930     英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)               12月       130.0        153.3
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                       短差59       盈余68
 1000     德国ZEW经济景气判断指数                         1月        12.0          6.9
                现况指数                                              6.0          5.7
 1100     英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                 1月        负11         负12
 1330     美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数             12月          --         0.10
 1330     加拿大零售销售(较上月)                         11月        持平        +0.7%
               扣除汽车的零售销售                                   +0.1%        +0.5%
 1500     美国成屋销售(万户)                             12月         510          504
 1500     美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数            1月          --            5
    
    附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

 1月21日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                            公布时段           现值      预估值
 0700     德国生产者物价指数(PPI)(较前月)            12月            -0.3%        持平
                           (较上年同期)                              +1.5%       +1.7%
 0815     瑞士工业订单(较上年同期)                  第三季           -0.7%          --
 (完)
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                         日本与韩国                  
    欧洲                                 澳洲与新西兰                
    中国                                 台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                                 日本                        
    欧洲                                 韩国                        
    中国                                 香港                        
    澳洲                                 台湾                        
 
 (整理 张若琪; 审校 程琳)

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