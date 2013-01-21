主要国家经济指标预测--1月22日****

路透1月22日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程: 1月22日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 日本央行利率决定 -- -- 0-0.10% 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 12月 130.0 153.3 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 短差59 盈余68 1000 德国ZEW经济景气判断指数 1月 12.0 6.9 现况指数 6.0 5.7 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 1月 负11 负12 1330 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 12月 -- 0.10 1330 加拿大零售销售(较上月) 11月 持平 +0.7% 扣除汽车的零售销售 +0.1% +0.5% 1500 美国成屋销售(万户) 12月 510 504 1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 1月 -- 5 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 1月21日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.3% 持平 (较上年同期) +1.5% +1.7% 0815 瑞士工业订单(较上年同期) 第三季 -0.7% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪; 审校 程琳)