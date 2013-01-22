《中国债券市场每日交易备忘》--1月22日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) 一、新债招标: 中国国家开发银行不超过60亿元人民币一年期固息增发金融债9:30-10:30招标,收益率预测均值3.28% 国开行不超过80亿元三年期固息增发金融债9:30-10:30招标,收益率预测均值3.87% 国开行不超过60亿元五年期固息增发金融债9:30-10:30招标,收益率预测均值4.15% 国开行不超过60亿元七年期固息增发金融债9:30-11:10招标,收益率预测均值4.34% 国开行不超过50亿元10年期固息增发金融债9:30-11:10招标,收益率预测均值4.44% 中国中材股份 10亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),北京银行主承 广汇能源 10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中信银行主承 江苏澄星实业6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),浦发银行主承 林州重机 3亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),招商银行和中信银行主承 正海集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),民生银行主承 中国化工集团25亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),进出口行和建行主承 山东商业集团15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承 巨石集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中信银行和进出口行主承 方大炭素 6亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承 史丹利 2亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),招商银行主承=============================== ============================================== 二、新债上市: 进出口银行219.2亿元五年期固息债120326,票面利率4.05% 中国银行 50亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1206001,票面利率4.70% 中国银行 180亿元15年期发行人选择权(10+5)固息债1206002,票面利率4.99% 建设银行 400亿元15年期发行人选择权(10+5)固息债1207001,票面利率4.99% 宁波银行 30亿元15年期发行人选择权(10+5)固息债1220019,票面利率5.75% 华融湘江银行15亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1220020,票面利率6.30% 东莞银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1220022,票面利率6.20% 鄞州银行20亿元三年期固息债1221002,票面利率5.00% 交通银行 8.5亿元175天期A-1级资产证券化(ABS)061203001,票面利率4.20% 交行 16.1亿元18个月期A-2级浮息ABS(一年定存基准)061203002,基本利差1.40% 交行3.1亿元21个月期优先B级浮息ABS(一年定存基准)061203003,基本利差3.00% 江苏国信资产管理集团20亿元九个月期短融041360004,票面利率4.20% 南方水泥15亿元一年期短融041352001,票面利率4.66% 石长铁路2亿元一年期短融041361004,票面利率5.01% 广州水务投资集团15亿元五年期中票1382026,票面利率5.40% 山东山水水泥集团18亿元三年期中票1382028,票面利率5.44% 杭州工业资产经营投资集团8亿元五年期中票1382027,票面利率6.05% ============================================================================= 三、缴款: 滁州同创建设投资8亿元七年期固息债1380002,票面利率7.05% 湘潭高新集团8亿元七年期固息债1380015,票面利率6.90% 中航机电系统有限公司10亿元一年期短融 江西水利投资集团8亿元五年期中票 江苏文峰集团5亿元三年期中票===================================================================== ======== 四、还本付息: 湖南高速公路总公司14亿元三年期中票1082006到期兑付,票面利率5.05% 国开行100亿元五年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债100209付息,基本利差0.08% 农业发展银行200亿元五年期固息债100401付息,票面利率3.65% 南方电网公司40亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080005付息,票面利率4.37% 南方电网公司60亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1080006付息,票面利率4.60% 芜湖建设投资公司6亿元七年期浮息(三个月SHIBOR基准)债1080080付息,基本利差1.90% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国银行间交易商协会周一发布《中国银行间市场债券回购交易主协议（2013年版）》,在核心机制安 排上,除引入回购债券盯市调整和替换机制外,通过建立买断式回购单一协议和终止净额等机制,为有效防范金 融市场区域性、系统性风险做了有益的制度探索.该主协议将设12个月过渡期. --中国最大券商--中信证券股份有限公司 周二公告称,公司董事会提请获得发行境 内外债务融资工具的一般性授权,以发行后待偿余额计算,公司一次或多次发行的境内外债务融资工具规模合计 不超过400亿元人民币. 国家统计局1/27公布1-12月规模以上工业企业利润 (1-11月为3%) ============================================================================ 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 康熙泽; 审校 边竞/李宏薇)