香港企业: 香港国美将关闭全数六家在港门店,转型大宗贸易发展

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透香港1月21日 - 在香港有六家零售店的国美电器(香港)有限公司,将于2月1日起逐渐关闭在港的所有门店,并将转型开拓国际采购业务.上市的国美电器 声明称,香港国美的零店并不构成上市公司的一部份,其营运及业绩不会对上市公司造成任何影响.
香港国美表示,其将逐渐退出在港的零售业务,目前所有的六家门店将陆续停业.其中,位于铜锣湾的旗舰店将于3月16日起停业,其余五家门店将于2月1日起停业.
对于受影响的员工,公司表示会按照香港劳工法例的规定作出补偿.对于受影响的顾客,公司会会做出妥善的售后服务安排,以保障消费者的权益;并与各供应商做好对账和交接等工作.
由黄光裕私人有的香港国美自2003年进军香港,当时黄光裕雄心壮志,冀能抢占香港家电零售30%的市场份额.然而,在市场竞争激烈,店舖租金高企下,香港国美多年来经营未见理想,分店数目由全盛时间的十多间减至六间.
另一内地家电零售商--苏宁电器 2009年底收购镭射电器,进军香港的家电零售业,与和黄 旗下丰泽电器、百老汇等大型电器连锁店竞争.据公司网页介绍,2012年苏宁电器在香港的店面总数达50间,占香港市场25%的份额.(完) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编