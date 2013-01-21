香港企业: 香港国美将关闭全数六家在港门店,转型大宗贸易发展

路透香港1月21日 - 在香港有六家零售店的国美电器(香港)有限公司,将于2月1日起逐渐关闭在港的所有门店,并将转型开拓国际采购业务.上市的国美电器 声明称,香港国美的零店并不构成上市公司的一部份,其营运及业绩不会对上市公司造成任何影响.

香港国美表示,其将逐渐退出在港的零售业务,目前所有的六家门店将陆续停业.其中,位于铜锣湾的旗舰店将于3月16日起停业,其余五家门店将于2月1日起停业.

对于受影响的员工,公司表示会按照香港劳工法例的规定作出补偿.对于受影响的顾客,公司会会做出妥善的售后服务安排,以保障消费者的权益;并与各供应商做好对账和交接等工作.

由黄光裕私人有的香港国美自2003年进军香港,当时黄光裕雄心壮志,冀能抢占香港家电零售30%的市场份额.然而,在市场竞争激烈,店舖租金高企下,香港国美多年来经营未见理想,分店数目由全盛时间的十多间减至六间.