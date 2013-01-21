更新版 1-两岸金融:证监高层会议望于1月底举行,或加速双方资本流动

* 1月底两岸证券监理平台可望登场

* 两岸资本加速流动

* 台湾或受益于QDII2及RQFII2 (新增背景及细节)

路透台北1月21日 - 两岸证券监理机构可望在1月底召开首度高层会谈,将可望加速两岸间的资本流动,为资本市场挹助动能.

两位消息人士周一表示,中国证监会官员将于1月底左右赴台湾商谈双方证券业相互开放事宜.其中一位消息人士称,双方官员商谈得出结论后,将把结果回到ECFA(两岸经济协议)下的服务贸易协议中证券业开放签署.

"证监会的人1月底要过来...谈完以后再看ECFA的服务贸易金融部分怎么签."一位台湾方面了解情况的消息人士对路透表示.

路透暂未能联络到中国证监会给予评论.

本地经济日报周一报导,台湾将在此次会议中争取台资券商登陆、提高台资金融机构的QFII(合格境外机构投资者)额度;大陆方面则希望争取提高QDII(合格境内机构投资者)赴台湾投资额度.

一位不愿具名的台湾金融分析师指出,今年两岸证券业的重点就在加速彼此的资本流动,因为QFII和QDII的扩宽,都是加速双方对彼此资本市场的投资,台湾及上海股市都可以藉此增加动能.

此外,中国证监会主席郭树清上周访问香港时,曾提出RQFII(人民币合格境外机构投资者)和QFII的投资规模,可以扩大到目前10倍的水平.并探讨推出QDII2及RQFII2的可行性.

市场人士认为,此举台湾或可同步受益,因台湾的人民币业务展开在即,台湾证券机构纳入RQFII2的可能性也在增高.

台湾金管会与中国银监会此前已举行了两次"金银会"(银行业监理平台会议),此次中国证券业官员来台,可望成为两岸金融高层首度的"金证会"(证券监理平台会议).

台湾金管会主委陈裕璋日前即表示,向行政院提报的振兴股市方案,其中T股、台商回台上市部份牵涉到两岸证券监理,望今年第一季启动两岸证券监理平台.