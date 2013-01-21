台湾债市: 农历年关效应尚未出现,惟RP利率下调不易

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透台北1月21日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周一持稳.在农历春节资金需求效应发酵之前,整体市况平稳,钱多券少的情形没有改变,不过客户对利率也一样坚持,下调机会有限.
交易商表示,农历春节在2月初,预料自本月底开始,通货发行量就会增加,银行体系操作趋向保守,可做RP的资金就会变少.此外,月底投信也将面临赎回压力,因此自下周开始,就会感受到资金逐渐转紧.
"这周应该平稳,下周到月底才有感觉,2月4日那周最明显."一券商资金调度人士说.
另一大型券商交易员表示,虽然有试图调降投信客户公司债RP利率,但仍有些不愿意接受0.79%的利率.寿险最低也只到0.80%.
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.71%,少数低至0.69%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.80-0.81%,部分在0.79%.
交易商表示,今日有99亿台币华南金 公司债交割、周二则有50亿台币台化 公司债交割.(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编