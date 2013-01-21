台湾债市: 农历年关效应尚未出现,惟RP利率下调不易

路透台北1月21日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周一持稳.在农历春节资金需求效应发酵之前,整体市况平稳,钱多券少的情形没有改变,不过客户对利率也一样坚持,下调机会有限.

交易商表示,农历春节在2月初,预料自本月底开始,通货发行量就会增加,银行体系操作趋向保守,可做RP的资金就会变少.此外,月底投信也将面临赎回压力,因此自下周开始,就会感受到资金逐渐转紧.

"这周应该平稳,下周到月底才有感觉,2月4日那周最明显."一券商资金调度人士说.

另一大型券商交易员表示,虽然有试图调降投信客户公司债RP利率,但仍有些不愿意接受0.79%的利率.寿险最低也只到0.80%.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.71%,少数低至0.69%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.80-0.81%,部分在0.79%.