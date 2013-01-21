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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 10:42 BJT

投行观点: 摩根大通降港交所评级至"中性",惟上调目标价

路透香港1月21日 - 投行摩根大通的报告称,将香港交易及结算所有限公司 的投资评级由"增持"降至"中性",惟今年底目标价上调7%至每股150港元.

报告指出,港交所在过去四个月累计上升47%,因此建议投资者获利.该行预计现时的市场交投气氛可以对港交所的股价带来支持,但相信再上升空间有限,并建议投资者等待更佳的入市时机.

"港交所现价反映出市场日均成交金额740亿港元,高于过去30日的平均水平."该行分析师Harsh Wardhan Modi在报告中称,"今年以来的每日成交金额达800亿港元,惟成交额很少会直线上升."

香港时间10:38,港交所升0.13%,报149.4港元;大市恒生指数 则基本持平.(完)

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(记者 雷美珍; 审校 曾祥进)

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