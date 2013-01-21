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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 10:48 BJT

标题新闻: 马来西亚1月1-20日棕榈油出口较上月同期减17.3%--ITS

注:船货调查机构ITS全称为Intertek Testing Services.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

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