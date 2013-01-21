美国个股: 英特尔2013年资本支出继续增加,几乎别无选择

路透旧金山1月18日 - 英特尔 决定在2013年投资130亿美元来开发和布署未来的制造工艺,该决定未受到华尔街欢迎.但未来数年若要保持领先于对手,英特尔可能必须这么做.

英特尔股价周五下跌近7%,就在前一天,该公司高管宣布2013年资本支出将在本已令人目眩的110亿美元基础上继续提高.

一些分析师批评英特尔的举动,称在个人电脑(PC)市场萎缩的情况下,不应增添新产能.增加支出可能进一步打压利润率,若PC销售持续下滑,将给英特尔造成更多闲置产能.

但其他人认为,英特尔最优先的任务是必须保持技术优势,这种努力可能成本高昂,但却是必要的,且长期内可提高市场份额,从而令英特尔获益.技术的提升亦可以实现成本节约,帮助保护英特尔的利润率.英特尔正努力在智能手机和平板电脑领域赶上对手.

"这就是他们正在进行的赌注,而且押上了所有筹码,"Sanford Bernstein分析师Stacy Rasgon说,"若英特尔停步不前,那么台积电 和三星 就会赶上来,届时英特尔就完蛋了."

英特尔今年的130亿美元资本支出中,有20亿美元将用于扩张位于俄勒冈州(Oregon)的一个生产工厂.该工厂的工程师将致力于一项在450毫米硅晶圆上生产微芯片的长期计划.

其余110亿美元将用于近期改善英特尔的生产技术,令其在未来两到三年能够采用14纳米生产工艺,之后为10纳米.生产工艺越小,单个芯片上的晶体管就越多,从而改进性能.

"英特尔之所以大规模增加资本支出,一个原因就是在中央处理器(CPU)变得更小和价格更低之际,最大限度地保护毛利润率."Longbow Research分析师JoAnne Feeney说.

虽然英特尔资本支出增加的规模令投资者吃惊,不过该公司自2011年起在支出方面的手笔就很大.英特尔通常将营收的12-16%用于资本支出,但过去两年该比例已经越发接近20%,Feeney估计今年这一比例可能会更高.

Rasgon表示,英特尔在制造方面进行的长期投资,可能令其未来几年的利润率面临更多压力,但这种支出将帮助英特尔在未来十年仍是芯片行业的主导者--不过这也说不准.(完)