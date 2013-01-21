路透基点: 蜡笔小新休闲食品贷款案获17家银行参与--RLPC

路透香港1月18日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士指出,香港上市公司蜡笔小新休闲食品集团已将三年期贷款金额由6,000万美元提高至7,500万美元.此案为分期偿还贷款,已获超额认贷,达到1.9亿美元.

总计有17家银行参与.这包括四家牵头行兼簿记行--德意志银行、中华开发工业银行、中信银行国际及台新银行--各承贷600万美元.

东亚银行、永丰银行及安泰银行各承贷500万美元,取得牵头行头衔.

主办行有西雅那银行香港分行、Chailease Finance(BVI)、中国信托商业银行、第一银行香港分行、合作金库银行香港分行及永隆银行,各承贷400万美元.

台湾银行香港分行、彰化银行、上海储蓄银行香港分行及台中商银各承贷300万美元,担任安排行.