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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 11:17 BJT

《汇市简讯》 美元/日圆和欧元/日圆分别脱离日内低位,抛盘减轻

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* 美元/日圆、欧元/日圆和其他日圆交叉盘脱离日内低位,走势趋稳

* 日经指数从日内低位10,757.59反弹,但目前仍下跌0.85%,报10,820.59点

* 市场目前大多预计,欧洲开盘之前料将呈盘整走势.美国市场今日休市

* 美元/日圆或在90.20-30、欧元/日圆或在120.75一线见顶.(完)

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