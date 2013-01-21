香港数据: 去年12月综合CPI同比升3.7%,全年升4.1%

芝加哥期市：大豆期货走低，因农业部种植面积预估引发利空套利交易
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
路透香港1月21日 - 香港统计处周一公布,2012年12月综合消费物价指数(CPI)同比上升3.7%,涨幅与上月相同;全年CPI上升4.1%,较政府预估高.
剔除所有政府一次性纾困措施的影响,12月基本通胀率为3.8%,为10月以来连续第三个月维持在3.8%;全年基本通胀率为4.7%,低于2011年的5.3%.
政府发言人表示,鉴于近期进口价格升幅温和,经济表现欠佳,通胀压力可望在短期内大致维持受控.然而,在环球流动资金充裕下,国际食品及商品价格或会波动,加上香港房屋租金自2012年初起走升,都可能对往后的通胀构成上行风险.
政府同时公布,2012年全年甲类CPI按年增3.6%,乙类按年增4.3%,丙类按年增4.1%.
政府此前将2012年全年整体CPI增幅预测由3.7%上调至3.9%,基本通胀率预测亦由4.3%调高至4.5%.
(单位:%) 2012年12月 2012年11月 2011年12月 综合消费物价指数 +3.7 +3.7 +5.7 甲类消费物价指数 +4.2 +4.2 +5.3 乙类消费物价指数 +3.6 +3.6 +5.9 丙类消费物价指数 +3.3 +3.3 +5.9 基本通胀率 +3.8 +3.8 +6.4 (完)
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浏览政府刊载于网页上的新闻稿,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦期货 周 一收低4美分，报每蒲式耳4.20-3/4美元，交易商称，因预报美国大平原 小麦种植带有雨，对作物生长有利。 Commodity Weather Group在给客户的报告中表示，大平原和美国中 西部西南地区未来10天的降雨将带动小麦的生长。 美国农业部报告，截至3月23日该周出口检验小麦54.1799万吨，符合 分析师预估的45-65万吨。 今日CBOT小麦期货预估成交量为86,822口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收盘基本持平，交易商称，因在稍早跌至12月30日以来最低后，持有空头头寸的投资者获利了结。