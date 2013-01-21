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货币新闻 | 2013年 1月 21日 星期一 16:52 BJT

香港数据: 去年12月综合CPI同比升3.7%,全年升4.1%

路透香港1月21日 - 香港统计处周一公布,2012年12月综合消费物价指数(CPI)同比上升3.7%,涨幅与上月相同;全年CPI上升4.1%,较政府预估高.

剔除所有政府一次性纾困措施的影响,12月基本通胀率为3.8%,为10月以来连续第三个月维持在3.8%;全年基本通胀率为4.7%,低于2011年的5.3%.

政府发言人表示,鉴于近期进口价格升幅温和,经济表现欠佳,通胀压力可望在短期内大致维持受控.然而,在环球流动资金充裕下,国际食品及商品价格或会波动,加上香港房屋租金自2012年初起走升,都可能对往后的通胀构成上行风险.

政府同时公布,2012年全年甲类CPI按年增3.6%,乙类按年增4.3%,丙类按年增4.1%.

政府此前将2012年全年整体CPI增幅预测由3.7%上调至3.9%,基本通胀率预测亦由4.3%调高至4.5%.

(单位:%) 2012年12月 2012年11月 2011年12月 综合消费物价指数 +3.7 +3.7 +5.7 甲类消费物价指数 +4.2 +4.2 +5.3 乙类消费物价指数 +3.6 +3.6 +5.9 丙类消费物价指数 +3.3 +3.3 +5.9 基本通胀率 +3.8 +3.8 +6.4 (完)

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浏览政府刊载于网页上的新闻稿,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)

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