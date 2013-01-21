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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 11:22 BJT

《汇市简讯》美元指数受美元/日圆获利盘拖累,料区间震荡

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* 美元指数在亚洲盘略微走软,受美元/日圆获利了结拖累

* 日线动能指标方面发出矛盾信号

* 价格围绕1月跌势的中点附近整理

* 此前波段高位79.90和1月跌势的61.8%回档位80.29分别为支撑和阻力位.(完)

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