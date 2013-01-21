《美国个股分析》苹果股价要走出困境,需以业绩打破技术分析偏空讯号

投资者还预计苹果将执行此前承诺的100亿美元股票回购计划.

"若该公司的股票回购达不到这个水平,我就认为很奇怪,而且显示该公司非常的不对劲."Matthew 25基金的经理Mark Mulholland说.该基金约17%的资产为苹果股票.

该基金去年获利达到可观的29%.不过由于苹果股价下滑,该基金上个季度亏损2.8%.(苹果股价2012年上涨了31%)

Mulholland基于苹果的成长前景和现金水平,将苹果股价估值为每股超过1,000美元.截至9月底,苹果持有的现金及证券总值为1,212.5亿美元,相当于每股129美元.

有技术分析师认为,苹果股价几乎没有动能,Mulholland认同这个观点.部分人士指出苹果在每股425美元附近有支撑,这意味着苹果股价从当前水准起算还有下跌15%的空间.

"影响股价的三个因素是:成长,价值和动能.成长和价值都在这了,但苹果几乎完全失去动能,"Mulholland说.

苹果股价目前为12个月预估每股盈余的15.4倍,分析师称以苹果的成长情况来看,该数字异乎寻常的低.

三星的预期市盈率为7.6倍,诺基亚 为92.3倍.

Villere Balanced Fund 投资组合经理Sandy Villere表示,随着苹果股价下滑,该基金一直在买入苹果股票,但他指出目前更流行的做法是做空苹果.该基金管理着3.56亿美元资产.

"希望买入苹果股票几乎成为逆向操作,"Villere补充说,这是"买入良机".(完)