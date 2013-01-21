《美国个股分析》苹果股价要走出困境,需以业绩打破技术分析偏空讯号

芝加哥期市：大豆期货走低，因农业部种植面积预估引发利空套利交易
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
投资者还预计苹果将执行此前承诺的100亿美元股票回购计划.
"若该公司的股票回购达不到这个水平,我就认为很奇怪,而且显示该公司非常的不对劲."Matthew 25基金的经理Mark Mulholland说.该基金约17%的资产为苹果股票.
该基金去年获利达到可观的29%.不过由于苹果股价下滑,该基金上个季度亏损2.8%.(苹果股价2012年上涨了31%)
Mulholland基于苹果的成长前景和现金水平,将苹果股价估值为每股超过1,000美元.截至9月底,苹果持有的现金及证券总值为1,212.5亿美元,相当于每股129美元.
有技术分析师认为,苹果股价几乎没有动能,Mulholland认同这个观点.部分人士指出苹果在每股425美元附近有支撑,这意味着苹果股价从当前水准起算还有下跌15%的空间.
"影响股价的三个因素是:成长,价值和动能.成长和价值都在这了,但苹果几乎完全失去动能,"Mulholland说.
苹果股价目前为12个月预估每股盈余的15.4倍,分析师称以苹果的成长情况来看,该数字异乎寻常的低.
三星的预期市盈率为7.6倍,诺基亚 为92.3倍.
Villere Balanced Fund 投资组合经理Sandy Villere表示,随着苹果股价下滑,该基金一直在买入苹果股票,但他指出目前更流行的做法是做空苹果.该基金管理着3.56亿美元资产.
"希望买入苹果股票几乎成为逆向操作,"Villere补充说,这是"买入良机".(完)
(编译 石冠兰/梁睿雪/杜明霞; 审校 张明钧)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦期货 周 一收低4美分，报每蒲式耳4.20-3/4美元，交易商称，因预报美国大平原 小麦种植带有雨，对作物生长有利。 Commodity Weather Group在给客户的报告中表示，大平原和美国中 西部西南地区未来10天的降雨将带动小麦的生长。 美国农业部报告，截至3月23日该周出口检验小麦54.1799万吨，符合 分析师预估的45-65万吨。 今日CBOT小麦期货预估成交量为86,822口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收盘基本持平，交易商称，因在稍早跌至12月30日以来最低后，持有空头头寸的投资者获利了结。