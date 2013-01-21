路透基点: 台湾海陆运输公司(TMT)向银行要求延后贷款还款--RLPC

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透香港1月18日 - 汤森路透旗下基点报导,台湾海陆运输公司(TMT)已向银行提出要求,希望延后数笔联贷及双边贷款的还款,相关金额总和约8亿美元.
知情人士指出,1月初时召开过一次银行会议,TMT要求对未偿贷款延长"几个月"的宽限期.银行业者则要求TMT提供更多资产抵押及提高费用,作为交换条件.
相关贷款主要是过去几年TMT签订的船舶融资,用于购买数艘超大型矿油船(VLOO)、一艘超大型原油船(VLCC)、及数艘滚装船.
根据汤森路透基点资料,TMT未偿贷款包括六笔8,400-9,100万美元七年期船舶融资,每一笔都是用于支持购买VLOO或VLCC,签订时间在2010年7月到2011年6月期间,以及一笔36亿台币(1.24亿美元)五年期贷款,用于购买两艘滚动船,此笔贷款签于2011年8月.(完) (编译 蔡美珍; 审校 白云)
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编