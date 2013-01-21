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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 14:14 BJT

路透基点: 台湾海陆运输公司(TMT)向银行要求延后贷款还款--RLPC

路透香港1月18日 - 汤森路透旗下基点报导,台湾海陆运输公司(TMT)已向银行提出要求,希望延后数笔联贷及双边贷款的还款,相关金额总和约8亿美元.

知情人士指出,1月初时召开过一次银行会议,TMT要求对未偿贷款延长"几个月"的宽限期.银行业者则要求TMT提供更多资产抵押及提高费用,作为交换条件.

相关贷款主要是过去几年TMT签订的船舶融资,用于购买数艘超大型矿油船(VLOO)、一艘超大型原油船(VLCC)、及数艘滚装船.

根据汤森路透基点资料,TMT未偿贷款包括六笔8,400-9,100万美元七年期船舶融资,每一笔都是用于支持购买VLOO或VLCC,签订时间在2010年7月到2011年6月期间,以及一笔36亿台币(1.24亿美元)五年期贷款,用于购买两艘滚动船,此笔贷款签于2011年8月.(完) (编译 蔡美珍; 审校 白云)

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