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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 11:41 BJT

中国汇市: 人民币早盘随中间价走低,春节前交投将维持清淡

* 人民币即期早盘走低

* 中间价创逾一周新低

* 交投窄幅震荡,市场观望情绪浓

* 春节前市场交投清淡

路透北京1月21日 - 人民币兑美元即期 周一早盘走跌,受中间价创逾一周新低带动.交易员称,市场成交清淡,不过客盘购汇和结汇相对均衡,汇价窄幅震荡.

他们指出,临近春节,市场不是很活跃,没有明确的方向,主要是跟随中间价波动,预计到春节前市场都将维持清淡行情.

"市场的flow不大,大家观望情绪比较浓一些,也没什么方向,...主要就是平平客盘."上海一股份制银行交易员称.

北京时间11:25,人民币兑美元即期报6.2187元,上日收报6.2154元.今日人民币兑美元中间价 为6.2790元,上日中间价为6.2752元.

交易员并称,市场波动幅度很小,自营盘也没有太大空间,估计要到春节后才会比较活跃一些.

东京汇市日圆兑美元周一刷新两年半低点,在日本央行会议召开前投资者与日圆保持距离.会上日本央行或祭出积极的刺激政策.

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.2755/30,上日尾盘为6.2790.

北京时间11:27,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1910/15元,上一交易日尾盘报6.1890元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

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人民币外汇期权 (发稿 李文科; 审校 张喜良)

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