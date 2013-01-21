中国汇市: 人民币早盘随中间价走低,春节前交投将维持清淡

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
* 人民币即期早盘走低
* 中间价创逾一周新低
* 交投窄幅震荡,市场观望情绪浓
* 春节前市场交投清淡
路透北京1月21日 - 人民币兑美元即期 周一早盘走跌,受中间价创逾一周新低带动.交易员称,市场成交清淡,不过客盘购汇和结汇相对均衡,汇价窄幅震荡.
他们指出,临近春节,市场不是很活跃,没有明确的方向,主要是跟随中间价波动,预计到春节前市场都将维持清淡行情.
"市场的flow不大,大家观望情绪比较浓一些,也没什么方向,...主要就是平平客盘."上海一股份制银行交易员称.
北京时间11:25,人民币兑美元即期报6.2187元,上日收报6.2154元.今日人民币兑美元中间价 为6.2790元,上日中间价为6.2752元.
交易员并称,市场波动幅度很小,自营盘也没有太大空间,估计要到春节后才会比较活跃一些.
东京汇市日圆兑美元周一刷新两年半低点,在日本央行会议召开前投资者与日圆保持距离.会上日本央行或祭出积极的刺激政策.
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.2755/30,上日尾盘为6.2790.
北京时间11:27,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1910/15元,上一交易日尾盘报6.1890元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
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人民币外汇期权 (发稿 李文科; 审校 张喜良)
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路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编