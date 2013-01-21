《即时观点2》台湾12月外销订单增幅符合预期,今年第一季保守看待

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透台北1月21日 - 台湾经济部周一公布,12月外销订单较上年同期成长8.5%,符合市场预估的升8.45%.
经济部在新闻稿中表示,今年全球对行动装置需求持续,特别是新兴国家,对前三大接单货品预期仍将成长.虽全球仍有不确定因素,但各国致力振兴经济对策,预计接单情势将较去年好转.
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):
2012年12月 2012年11月
外销订单 +8.50 +11.1
路透调查 +8.45 --
订单区域
中国大陆(含港) +2.4 +9.6
美国 +10.0 +20.3
欧洲 +25.1 +9.5
**市场评论**
--大众银行分析师 陈森林:
12月接单成长率较我们预估的6-7%好.与出口数据比较,欧洲订单增长的主要动力来源为化学与石化产品.我们也发现,去年下半年来自中国的半导体元件订单呈现下滑格局,这是否与中国持续提升科技产业的研发与制造力,藉以取代台湾厂商的产品,值得关注与忧心.展望今年,预估外销订单将温和成长7%,扣除通膨因素则为成长5.2%,较去年的1%有所改善,主要来自欧洲情是不会恶化以及日本订单增加.
--元富证券分析师 许芷雁:
这个数据基本上符合预期,主要是12月虽然较11月的订单回落,但金额仍符合旺季水准,不过去年第四季的动能能持续到何时是个疑问.因为今年第一季苹果 不会推出新机种,去年第四季仰赖苹果新机的零组件厂商难以持续成长,其次是面板外销的不确定性增大,因此我们对第一季较为保守看待.
**市场反应**
--此数据在台湾汇市临收盘前公布,台币兑美元 收盘微跌1分,报29.070.
--台股加权股价指数 收低0.1%至7,724.92点.
**相关连结**
--参看相关细节,可点选台湾经济部网站,网址为(www.moea.gov.tw)
--参看台湾外销订单相关新闻,请点选
**相关背景**
--台湾12月出口年增9.0%明显优于预期,因矿产品、电子产品、光学器材等增加较多.
--主计总处估计今年GDP年增率为3.15%,通膨率1.27%.
--台湾央行12月底时已连续六季维持利率不变,重贴现率维持在1.875%.
--台湾外销订单数据的表现通常优于实质出口及工业生产数据,因台湾制造业者纷纷将生产基地外移到中国大陆或其他国家,以降低成本.(完)
参看台湾经济数据相关新闻,请点选TW-ECI-CMN;即时观点请点选 (记者 台北记者组; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编