《即时观点2》台湾12月外销订单增幅符合预期,今年第一季保守看待

路透台北1月21日 - 台湾经济部周一公布,12月外销订单较上年同期成长8.5%,符合市场预估的升8.45%.

经济部在新闻稿中表示,今年全球对行动装置需求持续,特别是新兴国家,对前三大接单货品预期仍将成长.虽全球仍有不确定因素,但各国致力振兴经济对策,预计接单情势将较去年好转.

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2012年12月 2012年11月

外销订单 +8.50 +11.1

路透调查 +8.45 --

订单区域

中国大陆(含港) +2.4 +9.6

美国 +10.0 +20.3

欧洲 +25.1 +9.5

**市场评论**

--大众银行分析师 陈森林:

12月接单成长率较我们预估的6-7%好.与出口数据比较,欧洲订单增长的主要动力来源为化学与石化产品.我们也发现,去年下半年来自中国的半导体元件订单呈现下滑格局,这是否与中国持续提升科技产业的研发与制造力,藉以取代台湾厂商的产品,值得关注与忧心.展望今年,预估外销订单将温和成长7%,扣除通膨因素则为成长5.2%,较去年的1%有所改善,主要来自欧洲情是不会恶化以及日本订单增加.

--元富证券分析师 许芷雁:

这个数据基本上符合预期,主要是12月虽然较11月的订单回落,但金额仍符合旺季水准,不过去年第四季的动能能持续到何时是个疑问.因为今年第一季苹果 不会推出新机种,去年第四季仰赖苹果新机的零组件厂商难以持续成长,其次是面板外销的不确定性增大,因此我们对第一季较为保守看待.

**市场反应**

--此数据在台湾汇市临收盘前公布,台币兑美元 收盘微跌1分,报29.070.

--台股加权股价指数 收低0.1%至7,724.92点.

**相关连结**

--参看相关细节,可点选台湾经济部网站,网址为(www.moea.gov.tw)

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**相关背景**

--台湾12月出口年增9.0%明显优于预期,因矿产品、电子产品、光学器材等增加较多.

--主计总处估计今年GDP年增率为3.15%,通膨率1.27%.

--台湾央行12月底时已连续六季维持利率不变,重贴现率维持在1.875%.

--台湾外销订单数据的表现通常优于实质出口及工业生产数据,因台湾制造业者纷纷将生产基地外移到中国大陆或其他国家,以降低成本.(完)