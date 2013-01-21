中国货币市场: 流动性延续宽松,央行启用短期调节工具稳定市场信心

路透上海1月21日 - 中国银行间市场周一早盘流动性延续宽松,质押式回购利率主要品种变动不大.央行启用公开市场短期流动性调节工具,市场更多认为是维稳资金面之举,而并未有流动性大幅放宽的预期.

交易员表示,虽然央行启用公开市场短期流动性调节工具,但是并不能认为其有放宽流动性的意图.市场更多认为,此举属于央行灵活调节流动性的方式,意在稳定资金利率中枢.但此举提高了市场参与者对于稳定资金环境的信心.

"和美联储的作法相似,这样(公开市场短期流动性调节工具)市场更加放心了,资金十分紧张的时候,至少有央行兜底.但这并不代表它有放宽流动性意图,(在此新举措下)资金多了,央行还可以发正回购收."北京一银行交易员称.

他并认为,近期七天回购利率在2.5%-3.0%变动较为正常,如果流动性持续宽松,不排除低于2.5%的可能.但是无可避免的,资金市场仍需面对春节期间潜在的流动性紧张局面,资金价格中枢或有所上行,但在有央行逆回购稳定人心,中枢波动区间将较往年减小.

中国人民银行上周五公告称,即日起启用公开市场短期流动性调节工具,原则上在公开市场常规操作的间歇期使用,期限以七天期以内短期回购为主,遇节假日可适当延长.

路透此前报导,中国央行崭新的货币政策操作构架正逐渐浮出水面.公开市场逆回购将成为央行的常规工具,以更灵活调节市场的短期流动性,且此举若能常态化,亦意味着央行在向设定市场基准利率的道路上更进一步.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:42 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9452 1.9476 -0.24

七天 2.9506 2.8369 11.37

14天 2.8119 2.9346 -12.27