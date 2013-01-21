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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 12:00 BJT

《香港重要政经日程》--1月21日-1月25日

==================今日重要政经消息=====================

1月21日(周一)

--09:30 中国环保能源 股东特别大会.

--10:30 保华建业 股东特别大会.

--11:00 捷丰家居 股东特别大会.

--12:00 道富环球投资管理(SSgA)媒体简报.

--15:30 李氏大药厂 股东特别大会.

--16:30 香港12月消费物价指数.

==================近期重要政经消息======================

1月22日(周二)

-- 至祥置业 董事会决议是否派发特别中期息.

--09:30 永义实业 股东特别大会.

--09:30 时富投资 股东特别大会.

--10:00 时富金融服务集团 股东特别大会.

--10:00 至祥置业股东特别大会.

--14:00 方正控股 股东特别大会.

1月23日(周三)

-- 滉达富 首日挂牌.

--09:00 东风集团股份 于北京举行临时股东大会.

*--12:30 特首梁振英出席香港总商会午餐会演讲.

--15:00 圣马丁国际 股东特别大会.

1月24日(周四)

-- 置富产业信托 公布年报.

--09:30 中国南方航空 于广州白云机场举行临时股东大会.

--10:00 怡邦行控股 举行股东周年大会.

--10:00 美兰机场 于海南省海口市举行股东特别大会.

--10:00 镇科集团 股东特别大会.

--16:30 香港12月外贸数据.

*1月25日(周五)

-- Dynam Japan 公布第三季度业绩.

-- 笔克远东 公布全年业绩.

-- 金沙中国 公布中期股息.

--09:30 福田实业 股东特别大会.

--10:00 大连港 在中国举行股东特别大会.

--14:30 海信科龙 在中国举行股东特别大会.

--15:00 TCL通讯 股东特别大会.

注:1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 梁慧仪)

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