《香港重要政经日程》--1月21日-1月25日

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
==================今日重要政经消息=====================
1月21日(周一)
--09:30 中国环保能源 股东特别大会.
--10:30 保华建业 股东特别大会.
--11:00 捷丰家居 股东特别大会.
--12:00 道富环球投资管理(SSgA)媒体简报.
--15:30 李氏大药厂 股东特别大会.
--16:30 香港12月消费物价指数.
==================近期重要政经消息======================
1月22日(周二)
-- 至祥置业 董事会决议是否派发特别中期息.
--09:30 永义实业 股东特别大会.
--09:30 时富投资 股东特别大会.
--10:00 时富金融服务集团 股东特别大会.
--10:00 至祥置业股东特别大会.
--14:00 方正控股 股东特别大会.
1月23日(周三)
-- 滉达富 首日挂牌.
--09:00 东风集团股份 于北京举行临时股东大会.
*--12:30 特首梁振英出席香港总商会午餐会演讲.
--15:00 圣马丁国际 股东特别大会.
1月24日(周四)
-- 置富产业信托 公布年报.
--09:30 中国南方航空 于广州白云机场举行临时股东大会.
--10:00 怡邦行控股 举行股东周年大会.
--10:00 美兰机场 于海南省海口市举行股东特别大会.
--10:00 镇科集团 股东特别大会.
--16:30 香港12月外贸数据.
*1月25日(周五)
-- Dynam Japan 公布第三季度业绩.
-- 笔克远东 公布全年业绩.
-- 金沙中国 公布中期股息.
--09:30 福田实业 股东特别大会.
--10:00 大连港 在中国举行股东特别大会.
--14:30 海信科龙 在中国举行股东特别大会.
--15:00 TCL通讯 股东特别大会.
注:1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 梁慧仪)
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编